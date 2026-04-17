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▲台北車站。（圖／NOWNEWS資料照）

台鐵旗下最大金雞母「北車商場」招商，商場預計可創造50億元年營收，加上車站龐大人流量，吸引9家業者投標；台鐵初步審查結果出爐有8家業者通過，後續仍要經過綜合評選等程序，獎落誰家預計4月中下旬揭曉，後續還要經歷議約、簽約，預計7月下旬辦理點交。現由微風廣場經營近20年的北車商場——「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」日前公告招商，地理位置優越，台北車站每天人流量高達60萬人次，加上周邊重大開發案將陸續完稱，不少業者看好此案發展，有9家業者投標，包含統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品。本次多強鼎立的競標，卻也發生業者說溜嘴的插曲。由於資格標審查時，所有投標廠商都會到場，因此廠商會得知競爭對手。台鐵表示，對外公布名單恐怕涉及營業秘密，其他廠商若認為權益受損，可以依法提告。台鐵預計在四月中下旬公布最終結果。據了解，目前初步審查8家業者通過，京站並未通過進入最終綜合評審。本次招商也是台鐵首次採取營運權利金「採用累退制」，也就是營業額越高台鐵抽成比率越低。本案契約期間15年，優先續約權8年，並且包含增改修建期2年8個月，改建必須分區進行，營運不能中斷；開發權利金6000萬元，固定權利金1.2億元。