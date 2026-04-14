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▲雙側腎結石屬於高風險病況，雙側同時阻塞可能導致「急性腎衰竭」、「敗血症」等。（圖／中醫大新竹附醫提供）

腎結石成因多元 醫：水分攝取不足釀機率增

一名45歲男性因血尿及左側腰部疼痛持續數週而就醫，經X光檢查，發現患者左側腎盂輸尿管交接處約有1.3公分結石，合併左腎多顆小結石。初期接受2次體外震波碎石術治療，但門診追蹤顯示結石未明顯改善，手術取出約36顆結石，術後隔天順利出院。中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師王曦賢表示，個案術前進一步安排電腦斷層檢查時，意外發現患者右側腎臟與輸尿管也有細小結石。不宜腎臟兩側執行體外震波碎石術，醫師說，未來可能造成「結石雙側阻塞」，嚴重時恐導致腎功能受損，甚至需緊急洗腎。在與患者充分溝通後，決定進行軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，一次解決雙側結石問題，降低風險。患者一次手術後，處理約36個腎結石。王曦賢提醒，雙側腎結石屬於高風險病況，因雙側同時阻塞可能導致「急性腎衰竭」、「嚴重尿毒症」及「敗血症」，潛伏致命風險。慢性雙側結石若未處理，會造成腎水腫、反覆感染，甚至永久性腎功能受損。王曦賢說，腎結石成因多元，包括高鹽、高蛋白飲食、水分攝取不足、體重過重、慢性疾病如糖尿病、痛風、內分泌異常及反覆泌尿道感染等，甚至與家族遺傳也有關聯，臨床上不少患者因水分攝取不足而增加結石形成機率。王曦賢提到，預防腎結石的關鍵在於日常生活管理，建議每日攝取水分2500至3000毫升，維持均衡飲食並規律運動；術後則需依醫囑短期使用預防性抗生素，並持續補充水分，以降低感染與復發風險。若出現血尿、腰部疼痛等症狀，應儘早就醫檢查；王曦賢說明，透過適當影像工具精準診斷，及早介入治療，才能避免結石惡化對腎臟功能造成不可逆的傷害。