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今（14）日在洋基球場上演了一場足以載入史冊的強強對話。紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與洛杉磯天使隊巨星楚奧特（Mike Trout），這兩位曾各別獲得3次MVP的當代傳奇，今日展現了何謂「神仙打架」。兩人在比賽中雙雙完成單場「雙響砲」，這場前後任世界棒球經典賽（World Baseball Classic）美國隊長的全力輸出，為全場球迷貢獻一場無與倫比的頂尖對決。比賽首局，賈吉就給天使隊先發左投菊池雄星一記震撼教育。他瞄準一顆變速球，揮出擊球速度高達116.2英哩（約187公里）的特大號2分砲。根據數據統計，這不僅是賈吉連續兩場開轟，更刷新了MLB本季至今最快的全壘打擊球速度紀錄，飛行距離達456英呎（約139公尺）。隨後在6局下半，當比分被楚奧特的3分砲追平後，賈吉立刻在該局下半回敬一記左外野陽春砲，本季第6轟讓洋基一度重奪領先。不讓賈吉專美於前，天使隊的精神領袖楚奧特在關鍵時刻挺身而出。6局上半楚奧特在球隊落後3分、兩人出局一二壘有人的絕境下，揮出扳平比分的3分全壘打（本季第3號），終結了4月以來的長打低潮。8局上半兩隊激戰至8：8平手，楚奧特再次展現英雄本色。在滿球數的情況下，他將一顆低角度變化球精準掃出左中外野大牆，這記2分砲（本季第4號）幫助天使超前比分，以10：8領先。楚奧特今日單場貢獻兩支全壘打、瘋狂進帳5分打點，展現了「神鱒」巔峰時期的絕對威壓。這場比賽極具話題性，34歲的楚奧特是2023年WBC美國隊隊長，而33歲的賈吉則是2026年WBC美國隊隊長。兩位身穿2號與27號球衣的巨星，分別代表了當今棒球界的最高水準。賈吉目前以6轟並列美聯全壘打王，僅落後全聯盟龍頭沃克（Jordan Walker）2支；而楚奧特則用行動證明自己已走出低迷。