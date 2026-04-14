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費城費城人隊的強打重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）今（14）日展現驚人長打火力。在主場面對芝加哥小熊隊的比賽中，舒瓦伯上演單場「兩打席連續全壘打」，賽季全壘打數迅速累積至6支，正式超越道奇隊的大谷翔平，並向目前以8轟領先全聯盟的紅雀隊新星沃克（Jordan Walker）發起強力挑戰。擔任「2棒、指定打者」的舒瓦伯，在1局下半首打席就給小熊隊先發投手阿薩德（Javier Assad）一記迎頭痛擊。他在兩好球後的劣勢下，將一顆低角度變速球以招牌的「單膝跪地」姿勢硬是撈出中外野大牆，幫助球隊先拔頭籌。緊接著在3局下半無人出局一壘有人的情況下，舒瓦伯再度發威，瞄準第一顆伸卡球直接掃向右中外野看台，完成單場雙響砲。這記2分打點全壘打（本季第6號）也讓他正式超越大谷翔平的5轟，目前在國聯全壘打排行榜中與龍頭僅剩2轟差距。費城人隊今日火力全開，全場掃出15支安打狂灌13分。舒瓦伯最終繳出3打數2安打3分打點、1次保送的優異成績，賽後攻擊指數（OPS）攀升至1.026。費城人最終以13：7輕取小熊，開季戰績來到8勝8敗，勝率重新回到50%。小熊隊方面，日籍好手鈴木誠也擔任「第3棒、指定打擊」，雖然在第8局擊出本季首支適時安打貢獻1分打點，全場4打數1安打，但仍無法填補投手群大失分的黑洞。小熊隊吞下系列賽首敗，目前戰績7勝9敗。身為去年以56轟力壓大谷翔平奪得全壘打王的強打者，舒瓦伯今日的表現再次宣告他已進入爭獎模式。隨著大谷翔平與舒瓦伯的長打競爭進入白熱化，本季國聯全壘打王的寶座爭奪戰勢必將成為球迷關注的焦點。