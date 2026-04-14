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市場情緒仍轉趨樂觀，對美伊有望達成協議的預期升溫下，美國股市週一全數走高，帶動台北股市今（14）日開盤上漲126.8點、來到35584.09點，在權王台積電創新高的帶動下，指數站上36000點，最高來到36209.68點，再創新高。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到353.07點，最高一度來到359.65點，同創新高點。今日台股大漲大功臣之一就是權值股，權王台積電跳空開高，開盤上漲25元、來到2015元，盤中最高來到2040元新天價，市值來到新台幣52.9兆元；台積電3月營收衝上新台幣4151.92億元，月增30.7%、年增45.19%，累計第一季營收年增35.13%，營收獲利大躍進。至於權值二哥台達電也同步寫下新天價，盤中來到1820元，雖然隨後漲幅收斂，但仍上漲逾2%。此外，市場傳出大立光全力衝刺共同封裝光學（CPO）新品，婉拒蘋果可變光圈鏡頭「加量」訂單的要求，力拚共同封裝光學新品在第3季量產，帶動大立光以2540元開出後，快速拉升至漲停價2670元，創去年3月以來的高價。