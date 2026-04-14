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▲ 2018年以來250中型集團營運概況。（圖／中華徵信所提供）

▲2026年版中型集團前20大集團排名。（圖／中華徵信所提供）

根據CRIF中華徵信所「2026年版台灣中型集團企業研究」調查顯示，由股王信驊、股后穎崴所領軍的台灣中型集團資產總額來到2兆8925億元、營收總額達1兆8042億元，連同稅後淨利及投資家數全數寫下歷史新高。同時，營收成長率、資產績效較大型集團表現更加強勁亮眼。檢視投資家總數持續攀峰的細節，CRIF指出，東協營收爆發成長近6成、菲律賓3年獲利狂賺8倍，「東進美加墨」營收總額10年複合成長高達9.61%之外，隨全球「算力溢價」刺激台灣總經、人均GDP持續上行，帶動AI供應鏈、餐旅運輸服務業交出佳績，突顯「活力中型」面向地緣衝突及產業新興爆發，憑藉靈活資產調度與長線布局，成功將這波「趨勢紅利」轉化為「實質獲利」，正迅速貢獻國際供應鏈，成為全球布局下的耀眼新銳。2024年全球總經持穩上行，據國際貨幣基金組織（IMF）數據統計2024年全球經濟成長率為3.2%，而美國民間消費支出強勁，伴隨聯準會（Fed）降息支撐上升力道達2.8%，中國以超長期國債擴內需促消費達5%經濟成長率，東南亞11國平均成長達4.8%等國際擴張格局刺激終端消費復甦，帶動台灣以5.27%經濟成長，也支撐中型集團總體經營績效全面攀峰，不僅投資家數創新高，連續2年突破4000家大關、資產總額2.89兆續寫擴張格局、營收獲利雙創歷史佳績，拉升營收成長率、資產成長率、稅後成長率、純益率相較上年度全面走升。進一步解讀中型與大型集團總體經營績效核心數據，相較於大型集團在財務槓桿運用、規模經濟、品牌與供應鏈定價等優勢累積純益，中型集團在營收成長率、資產周轉率及ROA相對突出，說明中型集團快速因應市場、資產配置靈活的「高效與動能」帶動較高資產回報。CRIF表示，中型集團身為市場的「追趕者」與「新創者」，雖然目前受限於規模使得純益率稍低，但其高週轉率帶動的極佳資源利用能力，隨目前成長節奏並優化成本控管，中型集團將具備更強的競爭潛力與利潤上修空間。透過經營績效比較說明集團調查重要性、產業變動性之外，「活力中型」不僅是未來躍上大型集團的主力，更證明秉持「產品為王」路線的台灣企業，為何備受國際供應鏈關注與合作締結。首先，中國大陸、東協、美加墨是關鍵區域。中型集團每年新增與廢止投資家數眾多，但投資企業總數近5年不僅從未下降，更以3.81%的年均複合成長率連續上升（大型集團是2.38%），同步反映擴張節奏強勁。細部分析發現，刪去投資台灣及低稅賦管轄地，海外投資家數為1890家，其中美加墨、中國、東協合計家數為1,309家，占海外投資家數近7成。除說明前往海外踴躍投資是中型集團近年擴張主要動能外，中國大陸、東協、美加墨3大區域影響中型集團甚鉅。第二，中國資產總額、純益率寫下10年新高。儘管中華總家數與營收總額不若巔峰時期成績亮眼，但數據說明中型集團投資力道未歇，資產總額水位居10年高點，進一步檢視營收總額亦較東協與美加墨區域加總份額來得高，顯示中國大陸短期依舊是中型集團獲利主力、隨純益率績效攀升，突顯中型集團面臨中國市場激烈競合，仍能發揮上述靈活性、調配中間財在供應鏈居中獲利，支撐集團穩健擴張。第三，東協爆發成長、星越菲各自亮眼。東協區域在投資家數、資產總額、營收總額、稅後淨利全數創10年新高，尤以營收成長率較其餘大區域更顯耀眼，中型集團隨東協區域總經格局勃發之外，檢視營收總額份額占比，可見星越菲占東協總額近7成，其中新加坡連續3年純益率高於東協全區，越南稅後成長率達96.04%，而投資菲國近3年獲利賺了8倍、菲律賓在2024年一躍成為東協旅客來台最大來源國（2025夏季台菲雙向互惠免簽證啟動），中型集團能否在地緣政治夾縫、透過美日在呂宋經濟走廊三方協力，持續擴大東協區域利基的關注焦點。第四，東進美加墨趨勢成形。合計美加墨3國的投資家數、資產總額、營收總額皆是近10年高點，觀察營收總額、投資家數大幅超越星越菲3國加總的同時，營收總額10年年均複合成長率高達9.61%的上行競爭力，已說明東進美加墨臨近終端市場布局具長期性，產品如何切入機器人、能源與AI關鍵「戰略共生圈」，從供應鏈追隨者轉化為技術推動者、避開低價競爭，將影響台灣企業未來獲利成長動能。由於國際市場對AI需求強勁支撐台灣經濟上行擴張，交叉分析中型集團近5年營收總額年均複合成長率、加權平均稅後純益率前10大產業，餐旅業與運輸周邊及服務業的高績效。除移動紅利之外，資訊周邊及服務業大類下轄積體電路設計業、被動電子元件業、其他電子零組件業，呈現AI供應鏈浪潮推升績效，該產業的稅後純益率維持在9.05%的高水準，顯示具備技術專長的中型集團已成功切入高門檻環節，技術溢價與毛利抬升隨快速變動的政經格局，正扮演集團獲利的核心支撐。進一步交叉檢視營收年均複合成長率領先的50名集團、2024年末本益比分布，CRIF指出，產業分類同樣隸屬上述運輸服務業、資訊周邊及服務業的萬潤科技、十銓科技、雄獅旅遊集團，皆屬成長率高、本益比均低於30，處於經營表現亮眼但市場評估相對中立位階的低調集團。萬潤首次入榜中型集團，營收成長率排名首位，是先進封裝設備剛需陸續交付拉升毛利一路攀升；十銓同樣受惠AI應用對更高頻寬記憶體需求出現，促使市場調升DDR5合約價，隨公司切入AI伺服器高效存儲，持續穩定貢獻獲利；攤開雄獅旅遊法說簡報，觀察雄獅相較競品在跨境旅遊的市佔率維持溫和擴張，對營收表現常有支撐，觀察這3家集團在2025EPS、2026第1季末股價及第1季營收長線維持續揚，突顯中型集團針對重點企業優質表現，將具體反映在未來績效，同時也是未來躍升大型集團的重點觀察企業。