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越南新任國會於7日進行投票，選出共產黨總書記蘇林兼任國家主席，這種權力高度集中於一人的現象，被外媒評為相當罕見，甚至聯想到中國國家主席習近平。而應習近平邀請，蘇林偕夫人吳芳璃及一眾代表團，前往中國展開國事訪問，今（14日）已抵達北京。綜合《央視》、《越通社》報導，蘇林已於14日上午抵達北京，習近平、中國國務院總理李強、中共中央政治局常委趙樂際、中共全國政協主席王滬寧將分別與他會面。中國外交部發言人表示，期待透過此次到訪，接續兩國友好傳統，持續深化中越全面戰略夥伴關係，推動建構更高水準、具有戰略意義的中越命運共同體，共同促進世界社會主義事業發展，共同維護地區和世界和平、穩定、繁榮。抵達北京後，蘇林一行人隨即搭乘高鐵，前往雄安新區參訪。報導指出，這是蘇林代表越南，以黨和國家最高領導人身份，首次進行國事訪問，恰逢習近平對訪越南滿一週年，也是2年內中越最高領導人的第3度互訪。