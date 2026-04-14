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▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「白沙屯轎子」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「白沙屯拱天宮」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「拱天宮牌樓」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「山邊媽祖宮」。（圖／取自Thread）

白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「白沙屯勇腳地磚」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「北港朝天宮地磚」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「Q版媽祖婆」。（圖／取自Thread）

▲白沙屯媽祖相關皮克敏明信片「勇勇勇勇導覽圖」。（圖／取自Thread）

▲皮克敏明信片主要是用於收藏、與好友互動的社交道具。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

白沙屯媽祖進香湧入萬人齊聚，從4月13日起至4月20日，展開為期8天7夜的徒步活動，趁著《Pikmin Bloom》手遊風潮，不少皮克敏玩家也發起 Party Walk 活動累積步數，或是沿途種花、打蘑菇解任務，而最令人興奮的，莫過於蒐集和媽祖相關的明信片，《NOWNEWS》也透過本文整理皮友們獲得的「白沙屯媽祖皮克敏明信片」。玩家可以透過探險獲得皮克敏明信片，明信片會出現在有明確地標的位置，例如大型花朵、蘑菇、隱藏地點等；只要完成「水果任務」，幾乎100%都會拿到明信片；如果是解「花苗任務」，則需要該地的「地標密度夠高」，才有較高的機率獲得皮克敏明信片。玩家透過「打蘑菇」，是獲取皮可敏明信片最穩定的方式，且蘑菇產生的明信片可以「重複獲得」。此外，如果發現地圖上有「大花」，在未開花狀態時，玩家可以投入約150片花瓣使其開花，可以保證獲得明信片；若是已開花狀態，只要投入約80片花瓣就能獲得明信片。皮克敏明信片主要是用於收藏、與好友互動的社交道具，派出去參與任務的皮克敏會出現在地標照片中，將明信片寄給好友，則會增加親密度，不過明信片寄出後，該張明信片就會從自己的收藏中消失。雖然皮克敏明信片在《Pikmin Bloom》中，對於解任務、養成皮克敏並無直接幫助，不過也是玩遊戲過程中的生活紀錄，特殊的明信片也能在社群中引起廣大迴響。