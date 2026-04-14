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大立光迎來新一波漲勢，市場傳出大立光全力衝刺共同封裝光學（CPO）新品，因此格外關注週四法說會的表現，在外資給予買進評等之下，大立光今（14）日衝至漲停價2670元，創下去年3月以來新高表現。大立光3月合併營收為新台幣54.2億元，為同期次高，月增17%、年增11%；大立光表示，受季節性新舊機種交替因素影響，預期4月拉貨動能將比3月差一點；累計大立光第1季合併營收155.44億元，季減9.7%，但為歷年來最強的第1季，較去年同期成長7%，為歷來最旺的淡季。此外，市場傳出蘋果iPhone 18系列新機最新搭載的可變光圈鏡頭，大立光為全力衝刺共同封裝光學（CPO）新品，婉拒蘋果可變光圈鏡頭「加量」訂單的要求；大立光預計4月16日將舉行線上法說會，由董事長林恩平主持，預料CPO議題將是會中焦點。法說會前外資也送暖，美系外資認為，大立光隨著高階產品組合優化及新機設計導入，預期將支撐毛利率表現，維持「買進」評等，12個月目標價調整至3423元。外資指出，大立光第二季營收動能可能趨緩，但預期6月隨新機備貨啟動，營收可望月增約30%，帶動第二季整體營收小幅成長約5%。