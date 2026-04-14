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▲義大利乾酪檢出微生物含量不符規定。（圖／食藥署提供）

義大利進口乾酪驗出大腸桿菌數超標 食藥署邊境攔2.87公斤

食藥署今（14）日公布邊境查驗不合格品項，此次2批由輸入業者「京典事業有限公司」報驗的泰國蘆筍檢出農藥殘留不符合規定，2批泰國的蘆筍必須退運或銷毀；食藥署針對業者在邊境調整為逐批查驗，總計730公斤須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，此次有2批由輸入業者「京典事業有限公司」報驗的泰國蘆筍，檢出殘留農藥普拔克0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑普拔克以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值。劉芳銘說，2批泰國的蘆筍必須退運或銷毀。食藥署針對「京典事業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從去年10月6日至今年4月6日止，受理泰國的綠蘆筍，報驗1057批，檢驗不合格6批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。食藥署從今年2月3日起至5月13日止，針對泰國的綠蘆筍採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，輸入業者「河洛企業股份有限公司」報驗的義大利乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於23至93，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100。食藥署提到，此批義大利的乾酪2.87公斤須退運或銷毀。針對「河洛企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。