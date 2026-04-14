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▲孟子義健康亮紅燈。（圖／翻攝自微博）

30歲中國女星孟子義2024年因主演《九重紫》走紅，不同於劇中的機智，私下個性大剌剌，很有反差感，未料近來她被爆出身體不適送醫，團隊也發聲證實，過去她就曾因食物中毒瘦到只剩45公斤，一年最長的休息也只有2天，引來外界擔憂。孟子義的工作室在12日發文，「對不起讓大家擔心了！」並透露在11日劇組收工後，孟子義突然身體不舒服，團隊第一時間就帶她去醫院，也和劇組溝通，取消拍攝通告，「經醫生診治，孟孟身體已無大礙，目前正在休息調養中了。」事實上，這並非孟子義身體第一次出狀況，有次上節目，她和宋軼、何炅等人一同吃火鍋，結果只有她一個人說冷，宋軼馬上發現她又變瘦了，何炅更說，有次前後見她不超過兩個月，就發現她瘦了好多。孟子義說，「那次食物中毒了，都下了90（斤）了好像，感覺我像被抽乾了。」但這並不是她最瘦的時候，還有次她扁桃腺周圍囊腫，吃不了東西，「他們說要做手術，我說我沒有時間恢復。」最後在醫院吊了一天的點滴，不僅如此，這兩年來她最長的休假竟然只有2天，讓不少粉絲希望她能好好休息。