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紐約洋基今（14）日在自家主場迎戰洛杉磯天使，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與天使巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）正面交鋒，兩位前後任經典賽（WBC）美國隊長火力全開，罕見同場轟出雙響砲。雙方整場比賽三度戰成平手，戰況膠著至最後一刻，洋基才靠著9局下半的戲劇性逆轉，以及對手的再見暴投，以11：10險勝天使，終結近期一波5連敗低潮。比賽一開局，賈吉在首局下半瞄準一顆變速球，揮出擊球初速高達116.2英哩（約187公里）的2分砲。這球不僅飛行距離達456英呎，更刷新了本季大聯盟全壘打的最快的擊球初速。六局下半，當戰局被追平時，賈吉再度挺身而出，揮出本季第6轟，這記左外野陽春砲讓他一度重奪美聯全壘打王寶座，距離全聯盟龍頭僅剩1步之遙。面對賈吉的強勢開轟，天使領袖楚奧特也不甘示弱。6局上半在落後3分的絕境下，他先敲出追平比分的3分砲；8局上半兩隊平手之際，楚奧特再度展現英雄本色，揮出超前比分的2分砲，同時也是個人本季第4號全壘打。楚奧特今日單場瘋狂進帳5分打點，讓守在中外野的賈吉也只能露出苦笑。這場對決極具指標意義，楚奧特是2023年WBC美國隊長，而33歲的賈吉則是2026年WBC美國隊長，新舊隊長在紐約「互轟」的畫面，讓全場球迷都熱血沸騰。帶著2分落後進入9局下半的洋基並未放棄。代打上場的葛里遜（Trent Grisham）率先轟出2分砲追平比分，瞬間點燃洋基球場。隨後卡巴耶羅（Jose Caballero）敲出二壘安打並成功盜上三壘，讓天使投手壓力山大，最終在馬克馬漢（Ryan McMahon）打席時，天使投手發生致命的「再見暴投」，送給洋基這場得來不易的勝利。洋基隊雖然投手群表現不穩，先發投手華倫（Will Warren）4局失4分提早退場，但憑藉著打線的強大火力，成功在自家主場守住美聯東區龍頭寶座。