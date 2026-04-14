衛生紙是日常生活常見的必備用品，但多數人不知道其外包裝袋並非只能丟一般垃圾！根據台中市環保局、新北市環保局表示，塑膠袋只要符合3大原則「透光、單一材質、乾淨」即可進行回收，其中「大型衛生紙購物外袋」因由單一PP塑膠膜製成，回收價值極高；但小包裝衛生紙產品袋則不同，直接丟入一般垃圾即可，謹記「大OK、小NO」口訣，倘若丟錯可依《廢棄物清理法》規定，處新台幣最低1200元、最高6000元罰鍰。
衛生紙塑膠袋別丟垃圾！符合3原則即可回收
台中市環保局過去曾解釋，部分廢塑膠袋其實可以進行回收再利用，只要符合3特徵「透光、單一材質、乾淨」即可，常見可以回收的塑膠袋包括一般使用塑膠袋、市場或賣場購物用塑膠袋、水果網袋等。
此外，也有許多人不知一般「抽取式衛生紙外包裝」其實也可進行回收！根據台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」《回收大百科》提到，抽取式衛生紙的外包裝回收價值極高，多屬單一PP塑膠膜製成。環保局則建議可以將其鋪平、打結蒐集成袋，再交由清潔隊或民間清除機構回收處理。
衛生紙包裝袋怎丟？謹記「大OK、小NO」：做錯恐罰6000元
不過並非每種塑膠袋都能進行回收處理，台中環保局提到，若是經特殊處理的複合材質塑膠袋，或內層有鋁箔、紙、PLA等多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋，以及髒汙不易清理的塑膠袋都不能回收，這類塑膠袋請當作一般垃圾丟棄即可。
另外，抽取式衛生紙的外包裝可回收，但單包小型衛生紙則不同！新北市環保局解釋，小包衛生紙產品袋屬於「一般垃圾、不可回收」，不過部分單包包裝袋仍會標示可回收符號，經確認才可回收，若不清楚可直接詢問清潔人員。提醒民眾回收衛生紙包裝袋時，謹記「大OK、小NO」口訣，倘若丟錯可依《廢棄物清理法》規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰，千萬別跟錢包過不去！
資料來源：台中市環保局、新北市環保局、回收大百科
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台中市環保局過去曾解釋，部分廢塑膠袋其實可以進行回收再利用，只要符合3特徵「透光、單一材質、乾淨」即可，常見可以回收的塑膠袋包括一般使用塑膠袋、市場或賣場購物用塑膠袋、水果網袋等。
此外，也有許多人不知一般「抽取式衛生紙外包裝」其實也可進行回收！根據台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」《回收大百科》提到，抽取式衛生紙的外包裝回收價值極高，多屬單一PP塑膠膜製成。環保局則建議可以將其鋪平、打結蒐集成袋，再交由清潔隊或民間清除機構回收處理。
不過並非每種塑膠袋都能進行回收處理，台中環保局提到，若是經特殊處理的複合材質塑膠袋，或內層有鋁箔、紙、PLA等多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋，以及髒汙不易清理的塑膠袋都不能回收，這類塑膠袋請當作一般垃圾丟棄即可。
另外，抽取式衛生紙的外包裝可回收，但單包小型衛生紙則不同！新北市環保局解釋，小包衛生紙產品袋屬於「一般垃圾、不可回收」，不過部分單包包裝袋仍會標示可回收符號，經確認才可回收，若不清楚可直接詢問清潔人員。提醒民眾回收衛生紙包裝袋時，謹記「大OK、小NO」口訣，倘若丟錯可依《廢棄物清理法》規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰，千萬別跟錢包過不去！