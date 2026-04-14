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「鄭習會」落幕，中共發布「十項惠台措施」，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩指出，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行這3項對高雄最具利益。對此，高雄市長陳其邁在接受聯訪時以先後宏都拉斯、日本兩國兩國為例強調，任何的國際貿易必須透過政府對政府對等的談妥相關貿易的條件，對台灣的農漁民、觀光業者才有利。中國大陸公布十項惠台政策，柯志恩任認為，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項對高雄較有利，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成，不過，她也期待惠台政策能不受兩岸政治因素影響而走得長遠，才是真正造福兩岸民眾。陳其邁首先以宏都拉斯跟中國建交為例指出，中國也承諾要買大量的白蝦，結果宏都拉斯外銷中國的白蝦產量明顯不如預期，落差也非常大，造成宏國蝦農的損失，所以任何的貿易都存在風險，如果有簽約承諾，但是沒有兌現，農民可能會受到直接的傷害。陳其邁也針對日本首相高市早苗曾經說「台灣有事，日本也會有事」，結果造成中國觀光客沒有到日本，日本的演唱會、藝人團體也被取消，所以即便原來有，因為一些其他的政治因素，所以觀光客說沒就沒了。陳其邁強調，中國可以跟台灣的政府來進行對等的談判，台灣樂意跟所有的國家來做生意，也希望更多的外國旅客來到高雄，但是也特別提醒要做好風險的管理。否則民眾投資增產的設備，或者是相關的投資，結果開放觀光客來了沒幾個月，甚至沒幾週又喊停，這樣對於業者來講也會承受重大的損失，所以還是希望是由政府透過嚴謹的協商，來保障觀光業者跟農漁民的權益。