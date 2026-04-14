民進黨前立委陳歐珀被控收賄、詐領助理費，犯罪所得874萬餘元，被北檢起訴求刑24年2月，台北地院今（14）日依貪污等罪判陳16年徒刑，褫奪公權6年，可上訴；對此，民進黨回應，尊重司法判決，民進黨也將依規定，將本案送廉政會處理。

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檢方調查指出，陳歐珀於立委任內，長期收受聯興國際物流公司不當利益，並透過職權推動《商港法》等法案，協助業者爭取利益，前後7年多共收賄約463萬元。此外，他自2012年至2022年間，另涉以浮報方式詐領助理費約411萬元，不法所得合計達874萬餘元。

台北地院審酌後，認為陳歐珀身為民意代表，卻利用職務之便收賄並詐領公款，嚴重損害公務員廉潔形象，依法從重量刑，其妻子徐慧諭則因涉案情節明確，同樣判處有期徒刑。檢方先前曾對陳求刑24年2月、對徐求刑8年8月，最終法院判決均低於求刑；全案共起訴16人，部分涉案助理因坦承犯行且未取得犯罪所得，檢方建請給予緩刑，法院後續將依法審酌。

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...