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▲朴信惠（左）和崔泰俊（右）4年前結婚時公開的婚紗照超級甜蜜。（圖／IG＠laciel.co.kr）

▲朴信惠在《臥底洪小姐》中，飾演菁英監督官。（圖／翻攝自tvn.cjenm.com）

36歲的韓劇女神朴信惠今（14）日傳出喜訊，經紀公司S.A.L.T Entertainment向韓媒證實，朴信惠懷上第二胎，預計在今年秋天生產，希望能獲得大家溫暖的支持與祝福。據悉，朴信惠和老公崔泰俊結婚4年，兩人的第一胎是兒子，第二胎性別尚未曝光，粉絲知情後則紛紛湧入朴信惠社群道賀，恭喜她成為二寶媽。根據韓媒《OSEN》報導，朴信惠目前懷上第二胎，經紀公司表示她的後續行程已安排妥當，朴信惠目前正專注在產前護理。對於這項喜訊，粉絲們也紛紛給出祝福。回顧朴信惠婚姻，她在2021年底證實自己懷孕跟即將結婚的好消息，隔年1月就與崔泰俊在首爾舉行非公開婚禮，兩人交往5年才步入禮堂，感情相當穩定。婚禮結束後沒多久，在2022年5月時，經紀公司也公開喜訊，表示朴信惠已順利生下男寶，產後她則休息了好一陣子，直到2024年才靠韓劇《低谷醫生》、《來自地獄的法官》霸氣回歸螢光幕。今年1月朴信惠主演的《臥底洪小姐》開播後也大受好評，她在劇中飾演調查局第一位女性證券監督官，憑藉著天生的年輕外貌，偽裝成20歲高中畢業的女職員「洪帳美」，潛入一家證券公司蒐證，朴信惠的凍齡外貌當時還被稱讚完全不像已婚媽媽。而如今朴信惠懷孕，將再次進入休息階段，觀眾要再看到朴信惠演戲，應該還要再多等幾年。