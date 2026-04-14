蘋果史上最平價的筆電「MacBook Neo」，台灣昨（13）日突襲開賣，僅開賣一天，今（14）天在官網下單就已經要等3~4週才能到貨，且蘋果直營店目前也還沒到貨，顯示買氣相當旺。MacBook Neo台灣起售價僅19900元，搭配教育方案只要16900元，比入門款手機 iPhone 17e還要便宜，先前3C達人廖阿輝就大讚「CP值超高，準備賣爆！」他同步提供購買建議，適合哪些人、能不能玩遊戲、選購重點等一次看。
搭載手機 A18 Pro 晶片，效能超越M1
MacBook Neo 並未採用 Mac系統常見的M系列晶片，而是搭載與 iPhone 16 Pro 同系列的 A18 Pro 處理器，廖阿輝實測發現，Neo跑分表現介於 M1 與 M2 晶片之間，單核與多核表現甚至優於當年的 M1 晶片，日常開網頁、文書處理或輕度修圖都非常靈敏。
質感超越身價
MacBook Neo 採用再生鋁金屬打造，機身重量約 1.2公斤，共有銀色、粉色、青橘黃色與靛青色四種選擇，握持手感與質感遠超其價位帶。螢幕配備 13 吋 Liquid Retina 顯示器，具備 500 尼特亮度與 10 億種顏色顯示。雖然缺少高更新率與 P3 廣色域，但色彩表現與亮度廖阿輝認為對一般用戶來說看影片或修圖已綽綽有餘。
A18 Pro 晶片可以跑AI、玩遊戲嗎？
且得益於 A18 Pro 的神經網路引擎，MacBook Neo 完整支援蘋果Apple Intelligence，書寫工具與照片路人清除等都可順暢運行。在遊戲方面，順暢執行 Apple Arcade 遊戲或《死亡細胞》等 2D 作品毫無懸念，在適當畫質設定下甚至能遊玩《惡靈古堡》等 3A 大作。續航力同樣驚人，官方宣稱達 16 小時，實測在咖啡廳連續工作看影片 4 至 5 小時，仍有約一半電力，且支援使用行動電源補電。
CP值極高，但功能砍掉不少
儘管Neo的CP值極高，但廖阿輝提醒機身介面大縮，側邊僅有兩個 USB-C 與一個 3.5mm 耳機孔，且不支援 Thunderbolt。更致命的是，兩個接孔一個是 USB 3.0，另一個只有 USB 2.0 速度，若要外接 4K 高解析度螢幕或高速設備會受限，強烈建議用戶需要自備 USB Hub擴充
另外，巧控鍵盤取消了背光設計，夜間使用較不便，觸控板也拿掉了 Taptic Engine 震動回饋，改為傳統實體按壓設計，上半部按壓感偏弱。此外，原廠隨附的充電器僅為iPhone用的 20W 低功率充電頭，充電速度較慢。記憶體僅8GB，對於需要開啟多個 Chrome 分頁、剪輯 4K 多軌影片或 3D 渲染的重度使用者來說，建議直接考慮 MacBook Pro 或 Air。
MacBook Neo適合誰？該怎麼挑？
廖阿輝提到雖然 256GB 入門款只要 19900 元，但他強烈建議多花約 3000 元升級至 512GB 版本，因為只有 512GB 版本鍵盤上才有 Touch ID 指紋辨識功能，256GB 版本該位置僅為普通的上鎖/解鎖鍵。對於常需登入網站或網購的用戶而言，Touch ID 極為重要。廖阿輝認為MacBook Neo性價比非常高，對於學生、輕度辦公族或初次體驗 Mac 用戶來說絕對會是首選。
我是廣告 請繼續往下閱讀
MacBook Neo 並未採用 Mac系統常見的M系列晶片，而是搭載與 iPhone 16 Pro 同系列的 A18 Pro 處理器，廖阿輝實測發現，Neo跑分表現介於 M1 與 M2 晶片之間，單核與多核表現甚至優於當年的 M1 晶片，日常開網頁、文書處理或輕度修圖都非常靈敏。
質感超越身價
MacBook Neo 採用再生鋁金屬打造，機身重量約 1.2公斤，共有銀色、粉色、青橘黃色與靛青色四種選擇，握持手感與質感遠超其價位帶。螢幕配備 13 吋 Liquid Retina 顯示器，具備 500 尼特亮度與 10 億種顏色顯示。雖然缺少高更新率與 P3 廣色域，但色彩表現與亮度廖阿輝認為對一般用戶來說看影片或修圖已綽綽有餘。
且得益於 A18 Pro 的神經網路引擎，MacBook Neo 完整支援蘋果Apple Intelligence，書寫工具與照片路人清除等都可順暢運行。在遊戲方面，順暢執行 Apple Arcade 遊戲或《死亡細胞》等 2D 作品毫無懸念，在適當畫質設定下甚至能遊玩《惡靈古堡》等 3A 大作。續航力同樣驚人，官方宣稱達 16 小時，實測在咖啡廳連續工作看影片 4 至 5 小時，仍有約一半電力，且支援使用行動電源補電。
CP值極高，但功能砍掉不少
儘管Neo的CP值極高，但廖阿輝提醒機身介面大縮，側邊僅有兩個 USB-C 與一個 3.5mm 耳機孔，且不支援 Thunderbolt。更致命的是，兩個接孔一個是 USB 3.0，另一個只有 USB 2.0 速度，若要外接 4K 高解析度螢幕或高速設備會受限，強烈建議用戶需要自備 USB Hub擴充
另外，巧控鍵盤取消了背光設計，夜間使用較不便，觸控板也拿掉了 Taptic Engine 震動回饋，改為傳統實體按壓設計，上半部按壓感偏弱。此外，原廠隨附的充電器僅為iPhone用的 20W 低功率充電頭，充電速度較慢。記憶體僅8GB，對於需要開啟多個 Chrome 分頁、剪輯 4K 多軌影片或 3D 渲染的重度使用者來說，建議直接考慮 MacBook Pro 或 Air。
MacBook Neo適合誰？該怎麼挑？
廖阿輝提到雖然 256GB 入門款只要 19900 元，但他強烈建議多花約 3000 元升級至 512GB 版本，因為只有 512GB 版本鍵盤上才有 Touch ID 指紋辨識功能，256GB 版本該位置僅為普通的上鎖/解鎖鍵。對於常需登入網站或網購的用戶而言，Touch ID 極為重要。廖阿輝認為MacBook Neo性價比非常高，對於學生、輕度辦公族或初次體驗 Mac 用戶來說絕對會是首選。