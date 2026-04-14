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民眾黨中央評議委員會昨（13）日下午討論後，最終決議開除李貞秀的黨籍，該處分自即日起生效，而依現行法規，李貞秀也同步喪失立委資格，遺缺將由不分區名單下一順位的學者許忠信遞補。台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，民眾黨的逼宮劇本都是複製貼上，一年前，吳春城的「壯世代圖利爭議」讓黨內逼他壯士斷腕，只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行。張育萌表示，黃國昌不愧內鬥內行，李貞秀被開除後，立刻有民眾黨人士向媒體放話，直接講出李貞秀開口討的金額是420萬，「哇，有黃國昌的地方，就有放話和內鬥」。根據民眾黨要角的說法，是李貞秀叫黨補滿她辭立委後，剩下任期的薪水。而立委一個月大概20萬，剩下21個月，大概就要補420萬，根本是獅子大開口。張育萌再踢爆沒講過的，上週中評會延期，傳出原因是「中評委出國」，超多小草就氣炸了，民眾黨收到的黨員具名檢舉，是超過百位。民眾黨就有中央委員抱怨，「中評會又不用全員到齊才能評議」。這週末還號召如果又延期，就要一個一個打電話給中評委。張育萌指出，其實，李貞秀日前直播就已經暗示得很明顯了，她說這是場「荒誕可恥的大型霸凌實境秀」。他表示，自己並非同情李貞秀，她違法登記不分區是事實，但可笑的是民眾黨從頭到尾不提這些。李貞秀第一次總質詢之前，黃國昌、周榆修和陳智菡一起「逼宮」李貞秀，再拉民眾黨團總召陳清龍一起，逼她總質詢後就要辭去不分區。張育萌提到，其實李貞秀就是終極柯粉，所以會傷到柯文哲的事，她鐵定不會做；但現在的黨主席是，會放話說「李貞秀沒達到立委標準」的國昌老師。難怪李貞秀剛剛哽咽說：「我百口莫辯，今天誰來幫我作證？」這個黨有夠可怕，只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行。