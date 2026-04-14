元大金控（2885）昨（13）日公佈自結財報表現，第1季大賺新台幣144億元、年增率88.6%，EPS 1.08元，帶動今（14）日股價走強，盤中衝破50元關卡，最高來到50.1元，同時，元大金市值也同步創新高，突破新台幣6500億元。

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元大金控13日公布獲利自結數，銀行、投信與期貨等3家子公司3月賺出歷年同期新高推升下，元大金3月稅後純益為新台幣46.16億元、年增83%，單月獲利金額為歷年同期新高；前3月稅後純益144.09億元、年增88.6%，其中證券、銀行、投信、期貨等4家子公司前3月獲利創歷年同期新高，推升母金控累積獲利也創同期新高。

元大證券

元大金核心子公司元大證券3月稅後純益28.67億元、年增121.2%，反映台股3月日均量突破1兆元創歷年新高，帶動元大證的經紀業務手續費收入成長。元大證前3月稅後純益87.35億元、年增120.2%。

元大銀行

元大銀行3月稅後純益11.51億元、年增34.5%，單月獲利金額為歷年同期最高，反映利息淨收益年增約39%的亮麗表現。手續費淨收益亦年增約21%，其他淨收益則是年減約3%。

元大銀行前3月稅後純益36.88億元、年增45.0%，累計獲利金額亦為歷年同期最高，利息淨收益與手續費淨收益均年增約33%，其他淨收益則是年增約25%。

元大投信

元大投信3月稅後純益4.46億元、年增38.1%，前3月稅後純益12.91億元、年增29.9%，單月及累計獲利金額均為歷年同期新高。

元大人壽

元大人壽3月稅後純益1.77億元、年減50.6%，為元大金主要子公司當中少見單月獲利呈現衰退。元大壽前3月稅後純益12.9億元、年增169.3%。

元大人壽3月受惠新契約業務量及投資型商品銷售動能成長，有效帶動CSM（合約服務邊際，也就是保險合約未來的利潤)）堆疊並累積投資型保單AUM，整體保險服務結果及經常性投資收入持續貢獻獲利。

元大期貨

元大期貨3月稅後純益2.81億元、年增13.3%，前3月稅後純益7億元、年增13.5%，單月與累計獲利均為歷年同期新高。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...