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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會昨日做出決議，開除黨籍處分，即日起生效，李貞秀將失去不分區立委資格。中評會聲明中並指李貞秀要求拿錢換辭任不分區立委，李貞秀則發4點聲明強調自己不會拿錢，並稱辭職是遭到施壓。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日反擊，對於李貞秀發聲明否認感到很驚訝，因為她開口要錢不是只有在4月7日那天早上，呼籲她別在說謊。黃國昌今日上午在立院黨團會議後受訪，黃國昌表示，對於整件事情他感到非常遺憾，民眾黨創黨主席柯文哲在2024年立法委員不分區名單中納入新住民、中配代表，是希望實現共融社會的理念，這樣的價值是民眾黨一直在捍衛的，過去、現在與未來都這樣。正因為如此，李貞秀被中評會除名與她中配身份一點關係都沒有，大家都看得很清楚，民眾黨在捍衛新住民、中配權益上，大家秉持相同信念與價值。黃國昌提到，有關4月7日早上會議，事實上，李貞秀先前就數度跟柯文哲懇談，她跟柯文哲表示，自己在總質詢結束後會辭去不分去立委職位，因為李貞秀總質詢是在4月7日那天，所以清明連假結束後，他從柯文哲那邊得到訊息，才想說在黨團晨會結束後，跟陳清龍、陳智菡、周榆修一起與李貞秀討論宣布請辭後相關作業應該如何配合跟協助。「沒想到，李貞秀在會議上突然提出用金額補償她在立委任期中的薪水、租金與其他福利，要先拿到錢才願意辭去不分區立委。」黃國昌說，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許、同意交換條件！」不分區立委職位乘載的是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者，在立法院要履行對選民承諾，捍衛民眾權益，怎可能同意用金錢交換的方式，「對於李貞秀發聲明否認，我看了非常驚訝，那天早上她開口要錢，我們在場所有人驚嚇到不知道怎麼回應，當場我也清楚讓她知道，黨絕對不可能同意這樣的要求，會議結束後，都有清楚的會議記錄。」黃國昌更爆料，李貞秀開口要錢不是只有在4月7日那天早上，那天會議結束後，總召陳清龍有持續跟李貞秀溝通、懇談，李貞秀又不斷提到錢，甚至昨天中評會她也承認有提到錢的事，結果她卻發聲明否認，必須老實說這與客觀事實不符。針對外傳李貞秀在會議上說「黨連這點錢都拿不出來她瞧不起」，黃國昌證實，當天她有講過這句話，「我老實說，聽到這句話心裡的難過無法形容，不敢相信聽到這樣的話，但我要重申，我絕不可能答應這樣的要求！不可能接受近乎要挾式的要求。」針對李貞秀嗆民眾黨「公開錄音檔」，黃國昌表示，那天會議有完整會議紀錄，也完整呈交給中評會，「我希望李貞秀自重，自己講過什麼話她很清楚，而且她不是只有在4月7日提出這麼荒謬要求，後續陳清龍跟她溝通也不斷提到錢的事，繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」