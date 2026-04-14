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▲李河泉（如圖）分享老一輩與Z世代工作觀念差異。（圖／50+全國最大熟齡媒體）

Z世代VS老一輩工作觀差別！9字訣主管必看

▲李河泉（左）公開9字箴言「先認同、再融入、才調整」，讓主管帶領有方。（圖／50+全國最大熟齡媒體）

每逢長假結束，企業總面臨頭痛的離職潮，這現象反映出職場跨世代的價值觀碰撞，像是老一輩的中階族群對比1997年至2012年出生的Z世代，對於工作觀念存在極大差異，台積電「跨世代溝通」課程講師、知名百大企業顧問李河泉公開分享9字箴言，「先認同，再融入，才調整」，以有溫度的溝通來帶領Z世代，了解其心聲，已是現代主管必修課題。李河泉指出，老一輩工作目的多為「養家活口」，常抱持「能為公司奉獻什麼」的態度，反之Z世代則看重「自我實現」，在乎「公司能給我什麼」，直呼現代年輕人換工作憑感覺，常把「這不是我想要的、跟我想的不一樣、這不適合我」3句話掛嘴邊，面對像貓一般慵懶、有自我意識的他們，高壓管理、填鴨式命令已不適用。李河泉也以情境提出實質建議，當Z世代一放完長假，別一來就交辦繁重任務，老一輩習慣提前準備立刻上工，但年輕人需要緩衝時間，主管可以採取「軟著陸」的溫和作法，「今天早上放輕鬆沒關係，剛連假回來，你把工作整理一下，看有哪些地方我要幫你的地方」，若一開始就逼迫繃緊神經，Z世代很可能中午就果斷遞出辭呈。那主管該如何與Z世代溝通？李河泉公開9字箴言「先認同、再融入、才調整」，第一步先認同，別批評他們為何不加班，而是將心比心，從個人生活、情緒問題等角度同理其工作狀況，第二步再融入，創造暢所欲言的對話空間，傾訴痛點而不製造對立，藉療癒過程拉近彼此關係。接著，進入調整步驟，李河泉認為當雙方願意傾聽後，主管再給出具體的解決方案，切記別對Z世代講大道理，或帶著情緒處理問題，否則終會落入兩敗俱傷，主管只要放下成見、以身作則，用同理心與Z世代真誠溝通，就能化解隔閡並留住人才，建立起互相尊重且正向的工作團隊。