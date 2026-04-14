《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問許光漢經紀人，截稿前尚未獲得回應。

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▲子瑜媽媽（左）與影劇男神許光漢（右）的合照，被中國網友直指是「男方去見女方父母」。（圖／翻攝自子瑜媽IG@topbeauty_lydia）

子瑜戀愛線索曝光 許光漢看演唱會、合照子瑜媽被湊作堆

▲子瑜跟許光漢的緋聞，迅速衝上微博熱搜榜第一名。（圖／翻攝自微博）

粉絲一面倒否認 怒批沒證據也能傳

▲有網友整理出許光漢自2025年至今，與周子瑜行程高度重合，不過被不少人打臉。（圖／翻攝自微博）

韓國超人氣女團TWICE成員周子瑜，近日突然傳出與大9歲男星許光漢疑似在交往，甚至因為許光漢與子瑜媽媽的合照，被外界稱「已經見過女方家長」，話題迅速衝上中國微博熱搜第一位，由於2人一個是K-pop人氣成員、一個是台灣影劇男神，因此2人相戀消息一出，立刻引發大量討論。子瑜近日傳出與影劇男神許光漢相戀，然而這波戀情的傳言僅全建立在兩個點上：一是許光漢曾現身TWICE台北演唱會，二是子瑜媽媽在IG分享跟許光漢的後台合照，然而這段緋聞完全沒有2人同框畫面，也沒有任何互動證據支撐，讓不少網友直接吐槽：「現在看演唱會也算戀愛」、「跟媽媽拍照就變見家長」，甚至有人認為整件事根本只是把零碎畫面硬湊在一起，可信度相當有限。隨著討論延燒，有網友整理周子瑜和許光漢的行程，試圖證明彼此之間有重疊，自2025年起，2人多次出現在同一國家，但幾乎都是公開行程，包括演唱會、活動與巡演安排，並非私人行動。業界人士也指出，藝人因工作跨國移動本來就很頻繁，「同一個國家」並不能代表什麼，更不可能直接推論為交往，這也讓整起爆料站不住腳。面對傳聞，雙方粉絲幾乎一致否認，子瑜粉絲指出她目前正處於世界巡演期間，行程密集到幾乎沒有空檔：「每天都在飛，哪來時間談戀愛？」許光漢粉絲則搬出他過去受訪提到「目前單身」的說法，認為這次爆料毫無根據，不少網友也留言質疑：「現在連照片都不用就能爆戀情？」整體輿論明顯偏向不買單。從現實面來看，許光漢與周子瑜分屬不同產業，一個主攻影視，一個是國際女團成員，生活圈幾乎沒有交集，也因此有網友直言這種組合比較像是「硬湊CP」。同時也有網友認為，這類沒有實質證據的爆料很可能只是為了製造話題，目前2人戀情傳聞大多網友都不信。