高雄壽山動物園深受遊客喜愛的非洲獅「二哥」，於昨（13）日上午在保育員與醫療團隊的陪伴下安詳離世，享壽23歲。園方表示，以非洲獅平均壽命而言，已相當於人類百歲高齡。觀光局長高閔琳表示，高齡動物照護需投入大量專業與心力，園方透過完善的醫療與照護機制，陪伴「二哥」走過生命最後一段旅程，是對生命尊重的最佳體現。
高雄市壽山動物園指出，「二哥」於2010年自六福村引進後，即成為園區的重要成員之一，十餘年來陪伴無數遊客留下深刻回憶。隨著年歲漸長，「二哥」的健康狀況逐步退化，面臨多項高齡動物常見的生理挑戰。
「二哥」近年深受青光眼、肝功能異常、貧血等疾病所苦
根據醫療紀錄，牠近年受到青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響。儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，最終於13日安然離世。
「二哥」離世 園內保育員皆透露不捨
長期照顧「二哥」的保育員李宥逸回憶，初見牠時正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，令人印象深刻。多年朝夕相處，彼此早已建立如家人般的深厚情感。他表示，「二哥」不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴。歷經多次醫療處置，牠仍堅強面對，展現生命韌性。
該消息也於壽山動物園的官方臉書粉專披露，貼文一出，引來上百位民眾留言表示不捨：「這幾年好多陪我們長大的動物，一個一個離開，好捨不得」、「二哥再見了，在上帝懷裡好好休息，謝謝一路悉心照顧二哥的李大哥，辛苦了。」、「謝謝二哥在壽山動物園陪伴我們這麼長的時間」、「一路走好，謝謝你曾經的陪伴，孩子們心中永遠會記得哪些美好的時光」、「也謝謝保育員大哥的專業與溫柔，有你真好」等。
壽山動物園內其實有不少高齡動物住在裡頭，今年2月非洲象「阿里」、明星白老虎「昭海」接連離世，如今又有非洲獅「二哥」，等於近日內痛失3隻高齡人氣明星動物。
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「二哥」近年深受青光眼、肝功能異常、貧血等疾病所苦
根據醫療紀錄，牠近年受到青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響。儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，最終於13日安然離世。
長期照顧「二哥」的保育員李宥逸回憶，初見牠時正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，令人印象深刻。多年朝夕相處，彼此早已建立如家人般的深厚情感。他表示，「二哥」不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴。歷經多次醫療處置，牠仍堅強面對，展現生命韌性。
該消息也於壽山動物園的官方臉書粉專披露，貼文一出，引來上百位民眾留言表示不捨：「這幾年好多陪我們長大的動物，一個一個離開，好捨不得」、「二哥再見了，在上帝懷裡好好休息，謝謝一路悉心照顧二哥的李大哥，辛苦了。」、「謝謝二哥在壽山動物園陪伴我們這麼長的時間」、「一路走好，謝謝你曾經的陪伴，孩子們心中永遠會記得哪些美好的時光」、「也謝謝保育員大哥的專業與溫柔，有你真好」等。
壽山動物園內其實有不少高齡動物住在裡頭，今年2月非洲象「阿里」、明星白老虎「昭海」接連離世，如今又有非洲獅「二哥」，等於近日內痛失3隻高齡人氣明星動物。