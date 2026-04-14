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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平持續改寫歷史，但在今（14）日對戰紐約大都會的比賽中，卻讓全場球迷驚出一身冷汗。大谷在首打席遭到151公里的觸身球重擊，當場痛得大叫，雖然將連續上壘紀錄推升至47場，但右肩傷勢仍引發各界關切。此時賽場上也出現了溫馨一幕，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）的體貼舉動，讓許多日本網友直喊：「人太好了！」一局下半，大谷翔平以「第1棒、指定打擊」身分登場，力拚連三場首打席開轟的偉業。不料大都會左投皮特森（David Peterson）一記時速94英哩（約151公里）的伸卡球失控，直接砸在大谷的右肩胛骨附近。遭到重擊的大谷發出慘叫聲，聲音透過轉播收音清晰傳出，現場道奇球迷隨即爆發排山倒海般的倒采。《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）驚呼：「這是我在球場聽過最驚人、最巨大的噓聲。」大谷雖面露痛苦，仍慢步走向一壘，並靠著隊友史密斯（Will Smith）的安打跑回首分。當大谷靠著保送站上二壘時，大都會身價3200萬美元（約新台幣10億元）的當家游擊手林多（Francisco Lindor）主動走近，一臉關切地輕撫大谷的背部慰問。看到這幕的大谷也隨即報以燦爛笑容，兩人短暫談笑，讓原本僵持的空氣瞬間變得和緩。這一幕被轉播捕捉後，日本網友紛紛在社群平台X上喊：「林多人太好了吧！」、「這互動太可愛了」、「這就是球星的風範」，對這位明星游擊手的暖舉給予高度評價。大谷翔平目前連續上壘紀錄來到47場，持續刷新日本球員在大聯盟的紀錄。然而，由於受傷位置鄰近投球發力的關鍵部位，大谷在回到休息室後，立即由防護員與投手教練普萊爾（Chris Prior）陪同進入休息室檢查。大谷原定於台灣時間16日再度登板先發，這記觸身球是否會影響到他的投球計畫，將是道奇防護組接下來觀測的重中之重。