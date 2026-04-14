我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，於今（14）日在主場對陣紐約大都會隊遭遇意外！擔任先發第1棒指定打擊的大谷翔平，在首局首打席面對大都會隊先發左投彼得森(David Peterson)時遭到觸身球擊中。由於力道劇烈，大谷翔平在打擊區罕見發出巨大叫聲，隨後現場爆發了近年來極為罕見的大規模憤怒噓聲，引發全美媒體高度關注。這起觸身球意外發生在首局，彼得森投出的第1顆球即失控偏向內角高處，直接擊中大谷翔平的右肩胛骨附近。根據現場轉播收音與影像顯示，大谷翔平被擊中時發出極大的叫喊聲，且表情極度痛苦，隨後他在打擊區內跳動以緩解痛楚。儘管身體受到強大衝擊，大谷翔平仍堅持跑上一壘，並在隨後進佔二壘後靠著隊友史密斯(Will Smith)的安打跑回全場第1分。隨隊採訪的《The Athletic》記者法比安阿爾達亞(Fabian Ardaya)隨即在社群平台X發文，描述當時球場內的氣氛。阿爾達亞表示：「道奇體育場爆發了前所未聞且極度驚人的巨大噓聲。」這股針對大都會投手的強烈敵意，反映出洛杉磯球迷對大谷翔平安危的高度焦慮。即便大谷翔平最終順利得分並回到休息室，但他在休息室內不斷檢視傷處、表情凝重的畫面，仍讓道奇球團與教練團感到不安。儘管首打席便遭遇重擊，大谷翔平此役仍順利將其連續比賽上壘紀錄推進至第47場。在得分後回到休息室，大谷翔平接受了防護團隊的初步觀察與處理。道奇隊目前正密切觀察其右肩是否出現腫脹或影響發力，特別是考量到大谷翔平原定於兩天後執行二刀流登板任務。