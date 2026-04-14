我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《葬送的芙莉蓮》台語版5月2日開播，每周六晚間10點更新集數。（圖／公視台語台提供）

▲《葬送的芙莉蓮》第三季「黃金鄉篇」，官方目前預定將於2027年10月開播。（圖／TOHO animation提供）

知名動畫《葬送的芙莉蓮》第二季日前完結，除了原版日文配音，台灣持續播出的中文配音外，公共電視台也正式宣布，《葬送的芙莉蓮》台語版將在5月2日起至公視台語台開播，每周六晚間10點更新集數；而《葬送的芙莉蓮》第三季，官方也宣布將在2027年10月開播。《葬送的芙莉蓮》透過魔法世界、勇者欣梅爾與芙莉蓮的回憶、費倫和修塔爾克的互動在全球掀起熱潮，第二季動畫10集已經播畢；公視今年初釋出消息，將會製作台語版芙莉蓮，如近正式確定《葬送的芙莉蓮》台語版5月2日開播。芙莉蓮是一位活了千年的精靈，在動畫中曾被修塔爾克稱呼為「臭老太婆」並一路記恨，台灣粉絲也戲稱芙莉蓮是「阿嬷」，而且會使用魔法，與1999年的台灣動畫電影《魔法阿嬤》不謀而合，如今搭配台語配音，更親切的芙莉蓮如何念出經典台詞和魔法咒語，勢必又要引起一波話題。此外，《葬送的芙莉蓮》第三季「黃金鄉篇」，官方目前預定將於2027年10月開播，主軸將圍繞最強七崩賢「黃金鄉的馬哈特」，描繪他將整座城塞都市變成黃金的事件，以及芙莉蓮一行人前往解開黃金詛咒的旅程。《葬送的芙莉蓮》台語版由教育部與公視台語台共同攜手打造，也是公視繼《間諜家家酒》、《怪醫黑傑克》、《藍色小精靈》等作品後，再次推出台語重製版，熱門動畫搭配台語，對推廣母語文化有很大幫助。