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▲曾敬驊被週刊爆料祕戀網紅羅念（如圖），她有17萬追蹤，網上人氣頗高。（圖／羅念IG @oshun94_）

▲曾敬驊近年來在台灣演藝界炙手可熱，被台北電影節賦予影展大使的重任。（圖／台北電影節提供）

▲曾敬驊擔任台北電影節的影展大使，本來以為只要當人形立牌，後來才決定要化身為「熱血班長」，號召影迷感受電影的純粹魅力。（圖／台北電影節提供）

去年以《我家的事》奪得金馬獎最佳男配角的曾敬驊，人氣持續走高，近日還被拍到疑似與有17萬追蹤的網紅羅念祕密約會，至今雙方都未承認。不過曾敬驊確定接下2026年第28屆台北電影節影展大使的重任，這一次不僅不閃躲，還以「熱血班長」自居，期許能夠發揮號召力，引領更多觀眾走進戲院，體會電影的純粹魅力。上週才被《鏡週刊》報導和網紅羅念展開祕戀的曾敬驊，堪稱近年台灣演藝界炙手可熱的一線小生，隨著去年以《我家的事》成為金馬獎得主，行情更加看漲，因而台北電影節找他和《我家的事》導演潘客印再合作，為本屆影展量身打造年度形象廣告。身為影展大使的她，也自覺像被影人與影迷推選出的「熱血班長」，笑言本以為只需要「貢獻英姿當人形立牌」，現在決定突破過去習慣「躲在角色裡」的保護殼，以「真實的自己」站出來面對大眾。回顧與台北電影節的連結，曾敬驊認為北影對他而言象徵著演員之路的「初衷」，他在2019年主演《返校》被觀眾認識，隔年獲選北影「非常新人」，歷經作品入圍、受邀擔任頒獎人，到去年成為「非常演員」，直到今年接下影展大使一職，每一次身分的轉換，都像重新觀看自己的過程，讓他能在不同的階段把過去的青澀與緊張，轉化成表演裡的養分。對他而言，這次更像在籌備一場專屬於影人的盛事。曾敬驊承諾：「我想用最真誠的狀態，邀請大家感受每一部電影。」變成熱血班長的他，要號召影迷今夏重返戲院、相聚北影，他和潘客印合作的影展形象廣告將於4月22日正式首播，而本屆台北電影獎入圍名單預計5月15日公布，影展活動將從6月26日進行到7月11日，11日晚間舉行頒獎典禮。