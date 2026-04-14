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民眾黨昨決議開鍘中配立委李貞秀，黨主席黃國昌今證實，李貞秀曾希望黨以金錢補償她，才願意辭去立委。外界認為雙方撕破臉後，未來李貞秀可能爆料傷害民眾黨，中央委員江和樹大酸，民眾黨的「前字輩」都過得很好，接下來政論節目一定會找李貞秀、她一定會紅，不必擔心沒有工作。台灣民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，即日起生效，李貞秀因此失去不分區立委資格；李貞秀昨日聲明否認「以辭職交換利益」。但黃國昌今（14）日卻大爆料，指在7日的會議中，李貞秀提出希望黨以金錢補償她若辭去立委後，任期內原可領取的薪資、租金與其他福利，並認為必須先拿到這筆錢，才願意辭去職務。在場人士一度愣住，不知該如何回應。外界認為民眾黨和李貞秀撕破臉，未來李可能爆料傷害民眾黨，對民眾黨造成嚴重衝擊，台中市議員江和樹大酸，李貞秀根本不用煩惱，包括前中央委員、前發言人、前執行長等各種民眾黨的「前字輩」都過得很好，可以想見未來李貞秀「到政論節目上班」會變得很紅。江和樹不忘喊話李貞秀，如果這個黨有什麼該爆料的、不好的事，請大聲說出來，台灣是有法律的地方，請儘量大聲跟檢調說，但在這時候「用恐（嚇）的」，不會得到她想要的東西，「你越這樣，越被人看不起，人家越討厭你而已」。江和樹說，網友指他用台語喊話，李貞秀會聽不懂，因此他用國語再說一遍「希望你好去好散，不用擔心沒有工作，請放心，政論節目一定會找你，珍重再見。」