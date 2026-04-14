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新北市長選戰提前升溫，根據《美麗島電子報》13日公布的最新民調顯示，在藍綠對決情境下，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧的支持度幾乎打平，雙方呈現膠著態勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，關鍵在於新北市長侯友宜的助陣力道不足，一旦他和李四川合體掃街，自然就能拉開與蘇巧慧的差距。根據《美麗島電子報》民調結果，在未納入民眾黨參選人黃國昌的情況下，李四川以35.5%支持度微幅領先蘇巧慧的34.5%，另有10.3%表示不投票或投廢票，仍有19.6%未表態，整體差距落在統計誤差範圍內，形同平手。而在「適任新北市長」的評估上，蘇巧慧以43.5%的認同度略高於李四川的41.5%，顯示雙方各有支持基礎。對於民調結果，李四川競選團隊回應，各項數據都將作為參考依據，新北市目前正處於蓬勃發展的重要階段，需要具備優異執行力、實務經驗的領導者，才能確保市政建設能如實一棒接一棒。未來李四川將持續深入基層，並且傾聽民意，透過實際政績、使命必達的執行力，去爭取選民的支持，全力為新北市打拚。針對選情發展，吳子嘉在網路節目《董事長開講》中指出，現階段新北呈現五五波關鍵，在於侯友宜尚未全面投入助陣，雖然侯、李兩人已有同台與互動，但整體輔選動能仍不足。他認為，一旦侯友宜親自陪同掃街、全面動員市府資源，「市長一進場」，選情差距就有機會被拉開。吳子嘉也進一步預測，若綠委沈伯洋代表民進黨參選台北市長，將可能對新北選情產生外溢效應，沈伯洋100%會拖累蘇巧慧的選情，他更大膽斷言：「沈伯洋來了，蘇巧慧保證再見！」沈伯洋參戰恐成為李四川的「貴人」，使選情出現另一層變數。此次民調由《美麗島電子報》委託進行，問卷設計與分析由戴立安負責，並由畢肯市場研究公司執行。調查時間為2026年4月8日至10日，針對設籍新北市且年滿20歲民眾進行電腦輔助電話訪問（CATI），共完成1075份有效樣本，分別為住宅電話753份、手機322份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3.0%。