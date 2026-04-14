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▲劉涵竹過去在電視台擔任主播長達15年時間，直到2020年才離職。（圖／劉涵竹臉書）

▲57歲主播吳安琪近日遭TVBS裁員，目前已開始休假，4月30日才會正式離職。（圖／翻攝自TVBS官網）

近日TVBS電視台大動作裁員，就連資深主播吳安琪也沒保住飯碗，讓前主播劉涵竹有感而發。她昨（13）日晚間在臉書發文，寫下心聲，表示自己當年離開待了15年的電視圈，就是因為她認為：「先一步轉身離開找路，總比最後被請出門來的好」。劉涵竹也揭開主播台殘酷真相，直言：「在公司每個人都能被替換」，有時並非你做錯了什麼，只是長官單純想拿你開刀。劉涵竹在電視台工作15年，曾任三立iNEWS、非凡、中天、東森電視台主播，資歷深厚，但她2020年卻毅然決然選擇請辭，離開主播台。劉涵竹昨晚發文說出真正原因：「劉涵竹認為傳統媒體迎來景氣寒冬，連身為電視台門面的主播都會被裁員的警鐘已然正式敲響，「被裁員當然令人不悅，何況還被昭告天下，荷包受傷事小，疼痛的是工作多年的尊嚴以及對人心的信任。」她自己不想走到這一步，所以當初才主動離開。劉涵竹也提到，被裁員有時不見得是主播做錯什麼，只是當收視疲軟時，「觀眾看膩你了沒有新鮮感」跟「觀眾看你看習慣了才有黏著度」該怎麼去解讀，往往是一體兩面的，就看上位者怎麼想，有時候長官就是想拿你開刀，你根本也沒有反駁的權利。劉涵竹也坦言，「」所以她在離開主播台後才選擇轉做自媒體，努力經營自己的生活。劉涵竹說現在的自己已收穫不錯的成績，「我離開了我學生時代立定志向的夢幻行業，但我有了更寬闊的人生、更高的收入、更自主的時間，你們現在看到的不是我的主播假笑，而是發自內心的笑容。」她目前的臉書粉專有16萬人追蹤，IG影片的最高點閱數甚至能破200萬，更是小S節目《小姐不熙娣》的班底，業配品項橫跨醫美到生活日常用品，是婆婆媽媽們的最愛，也證明她在自媒體圈已做出影響力。針對裁員潮，TVBS電視台日前做出回應，強調公司整體營運穩健，並無虧損情形，是因應產業結構調整與轉型需求，今年才進行階段性的人力與職能優化安排，目前吳安琪確定離職，但另外兩名資深主播方念華與謝向榮並未有人事異動。