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洛杉磯道奇今（14）日在主場迎戰紐約大都會，陣中手感發燙的古巴小將帕赫斯（Andy Pages）再次展現驚人火力。他在三局下半敲出一發關鍵的三分打點全壘打，不僅是本季個人第5轟，更以20分打點超車全大聯盟，成為目前大聯盟最速達成20分打點的打者。開季至今維持「絕好調」的瘋狂狀態，讓他成為大谷翔平身後最可靠的火力支援。今日道奇與大都會之戰，擔任先發第6棒中外野手的帕赫斯在三局下半迎來第2打席。當時球隊處於2出局、一三壘有人的得分威脅區，帕赫斯在球數2壞球領先的情況下，精準鎖定一顆偏低的曲球順勢揮擊。這一球宛如噴射機般直飛左外野看台，這發110公尺（約361英尺）的三分砲，讓主場球迷徹底陷入瘋狂，這支全壘打是帕赫斯本季第5轟，產量已追平大谷翔平並列全隊第一。除了長打火力，帕赫斯的打擊數據表現簡直像是在打電動。目前他以4成31的打擊率、20分打點暫居隊內「三冠王」寶座。值得注意的是，他更是全大聯盟30支球隊中，最快達成20分打點的球員。若以目前的得分效率進行簡單計算，帕赫斯單季打點數甚至有機會挑戰驚人的202分。雖然目前排在打線下段，但其高達1.227的攻擊指數（OPS），早已讓全美球迷為之驚嘆。帕赫斯的瘋狂表現也引發社群平台X上的台灣與各國球迷熱烈討論，網友紛紛留言表示：「欸！帕赫斯又開轟了？這數據也太扯！」、「這孩子根本是道奇撿到的寶」。