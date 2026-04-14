115學年「四技二專統一入學測驗」將於2026年4月25日（六）至4月26日（日）舉行，學生進入最後衝刺，但近日大安高工一張考前提醒照片在網路上引爆話題，其提醒事項中竟呼籲大安高工學生「不要穿制服」，引來校友點出原因在於「怕被偷抄」，更有過來人認證「是真的，在考場被發現是大安的，考數學隔壁一直偷看試題本上答案」。

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大安高工考統測籲「別穿制服」！校友認證：怕被偷抄答案

有網友近日在Threads貼出一張照片，畫面中透過投影幕提醒考生進入考場「8不6要」重要事項，其中「8不」中包含不要在試場內飲食、不要攜帶手機、不要違反試場規定、不要抄襲答案、不要提早交卷、不要與他人對答案、不要吃得太飽，以及不要穿大安高工制服。

考場「6要」部分則是要戴口罩、要攜帶准考證、要攜帶身分證、要配戴非智慧型手表等。但「不要穿大安高工制服」提醒太過奇特，原PO則忍不住解釋原因「考統測很重要的是：『不要穿大安高工制服』，因為會被偷抄」。

該篇貼文瞬間在網路上引發高度討論，甚至吸引眾多學長學姊出面證實，提到「真的，在考場被發現是大安的，考數學隔壁一直偷看試題本上答案，索性就把選項全部往後推一個，最後滿分，如果他全抄應該是0分」；甚至還有人提到，當年聽聞有人與大安高工學生同考場，原本成績只能上私校，後來直接錄取考上國立雲林科技大學。

▲115學年四技二專統一入學測驗倒數，但大安高工學生考前被提醒別穿校服，意外在網路上引發討論。（圖／測驗中心提供）
▲115學年四技二專統一入學測驗倒數，但大安高工學生考前被提醒別穿校服，意外在網路上引發討論。（圖／測驗中心提供）
大安高工有多強？學生棄建中也要讀：去年榜首一堆

據了解，臺北市立大安高級工業職業學校位於台北市大安區，是台灣著名技術型高級中等學校，也被外界認可是全台最強高級工科學校，更被譽為是台北地區「高職第一志願」，綜合實力強，熱門科系如電機、電子、資訊類等，錄取分數甚至高於一般公立社區高中。

近年來在AI熱潮下，也帶動大安高工招生，過去還有高分學生放棄就讀建國中學、師大附中等明星學校機會，也要選擇進入大安高工。而大安高工在去年統測成績也十分亮眼，不只有學生拿下電機與電子群、土木與建築群榜首，甚至還有學生考上台科大電機系。

▲臺北市立大安高級工業職業學校（大安高工），被公認是全台最強高級工科學校，更被譽為是台北地區「高職第一志願」。（圖／大安高工官網）
▲臺北市立大安高級工業職業學校（大安高工），被公認是全台最強高級工科學校，更被譽為是台北地區「高職第一志願」。（圖／大安高工官網）
本次統測考前提醒，意外讓大安高工學生實力成為熱門話題，不過仍要提醒考生們作弊恐會面臨嚴重後果，依情節輕重恐會扣減該科成績，甚至影響該科全部成績，還請考生們特別留意。



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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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