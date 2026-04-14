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在擁有眾多巨星的洛杉磯道奇隊打線中，目前表現最令人驚豔的並非領高薪的大牌球星，而是年僅25歲的古巴新秀帕赫斯（Andy Pages）。在今（14）日主場迎戰紐約大都會的比賽中，帕赫斯於3局下半揮出一記價值連城的3分砲，這不僅是他本季第5支全壘打，也讓他成為大聯盟本季最快達成20分打點的球員，火熱狀態讓全美媒體與球迷驚嘆：「這根本是MVP等級的表現！」今日帕赫斯擔任「第6棒・中外野手」先發上場。3局下半，道奇在兩人出局、一三壘有人的得分機會下輪到他打擊。面對大都會投手的引誘，帕赫斯展現超乎年齡的冷靜，在兩顆壞球領先後，精準鎖定一顆低角度曲球，順勢將球掃向左翼邊線。這顆飛行距離約110公尺的擊球最終直擊左外野標竿，這發3分砲瞬間點燃道奇體育場的沸氛。隨著這發全壘打出爐，帕赫斯的個人賽季數據提升至令人難以置信的境界，全壘打5支與大谷翔平並列全隊第一；打點20分，高居大聯盟30支球隊之冠，且為全聯盟最快達成20打點的球員。打擊率高達4成31，暫居隊內三冠王地位，攻擊指數（OPS）1.227。若依照目前的得分產量進行簡單推算，帕赫斯全季的打點數將有望挑戰驚人的202分。道奇隊專業媒體《Dodgers Nation》記者諾亞・卡姆拉斯（Noah Camras）便在社群平台X上發文驚嘆：「這名年輕球員從開季就持續著MVP級的強大進擊。」帕赫斯如神助般的表現也引發亞洲球迷的高度關注。許多球迷在社群平台上紛紛表示：「帕赫斯真的強到像怪物一樣」、「本以為只是一時手感好，現在看來是真貨啊」、「在有大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的陣容裡，最強的人竟然是帕赫斯」、「道奇的年輕天賦真的太恐怖了」。雖然帕赫斯在打線中僅排在後段的第6棒，但他展現出的勝負感與打擊穩定性，已成為道奇隊爭取連霸之路不可或缺的重砲。這位25歲的古巴新星，正一步步奠定他在大聯盟頂尖強打者的地位。