美以聯手空襲伊朗，引燃中東戰火後，教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾多次對戰爭表達不滿，川普12日反批良十四世「做的不好」、是因為他才能入主梵蒂岡。對此，被視為川普盟友的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也罕見批評川普言論令人無法接受，教宗譴責戰爭是理所當然。
據Politico報導，梅洛尼是川普盟友，曾支持川普獲得諾貝爾和平獎，但在公投慘敗後與川普保持距離，13日也罕見譴責川普對教宗的批評。
川普對教宗咄咄逼人的言論，對梅洛尼等保守派、右翼和極右翼歐洲領導人帶來了挑戰，因為他們的選民基礎通常包含大量基督徒。超過一半的義大利人自認為是天主教徒。
義大利安莎（ANSA）通訊社報導指出，梅洛尼在13日上午，第一時間並未對川普的言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲訪問行程，但在反對派猛烈抨擊後，梅洛尼才公開譴責川普，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的。」晚間也在發聲明補充，「我認為我早上的聲明含義已經很清楚，但我現在要更加明確重申這一點。」
報導指出，梅洛尼會選擇與川普正面對抗，是多種因素共同作用，包括中左翼反對黨的壓力、義大利絕大多數民眾情緒，以及大部分義大利人反感川普對教宗的攻擊以及川普政府的許多政策。
極右派聯盟黨的義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）指出，教宗是天主教徒的精神導師，教宗是為和平努力，因此攻擊教宗既不明智也不可取。左派在野黨民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）也說，川普對教宗的攻擊令人無法忍受，教宗呼籲和平卻遭到侮辱，這是極嚴重的問題。
對於川普的攻擊言論，教宗良十四世13日在飛往非洲的專機上回應「我不想和他辯論」，福音的訊息不應被某些人這樣濫用，強調會繼續反對戰爭、促進和平、推動對話及多邊合作，尋求公平的解決方式，「我對川普政府毫無畏懼，我大聲宣揚的只是神的話語，我相信這是我該做的，也是教會該做的。」
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川普對教宗咄咄逼人的言論，對梅洛尼等保守派、右翼和極右翼歐洲領導人帶來了挑戰，因為他們的選民基礎通常包含大量基督徒。超過一半的義大利人自認為是天主教徒。
義大利安莎（ANSA）通訊社報導指出，梅洛尼在13日上午，第一時間並未對川普的言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲訪問行程，但在反對派猛烈抨擊後，梅洛尼才公開譴責川普，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的。」晚間也在發聲明補充，「我認為我早上的聲明含義已經很清楚，但我現在要更加明確重申這一點。」
報導指出，梅洛尼會選擇與川普正面對抗，是多種因素共同作用，包括中左翼反對黨的壓力、義大利絕大多數民眾情緒，以及大部分義大利人反感川普對教宗的攻擊以及川普政府的許多政策。
極右派聯盟黨的義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）指出，教宗是天主教徒的精神導師，教宗是為和平努力，因此攻擊教宗既不明智也不可取。左派在野黨民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）也說，川普對教宗的攻擊令人無法忍受，教宗呼籲和平卻遭到侮辱，這是極嚴重的問題。
對於川普的攻擊言論，教宗良十四世13日在飛往非洲的專機上回應「我不想和他辯論」，福音的訊息不應被某些人這樣濫用，強調會繼續反對戰爭、促進和平、推動對話及多邊合作，尋求公平的解決方式，「我對川普政府毫無畏懼，我大聲宣揚的只是神的話語，我相信這是我該做的，也是教會該做的。」
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