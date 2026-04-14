密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向，無疑是休賽季最受矚目的焦點。隨著賽季落幕，關於這位兩屆MVP的交易傳聞再度甚囂塵上。知名媒體人西蒙斯（Bill Simmons）近日更爆料，字母哥對未來落腳處已經有明確偏好，且極大機率「拒絕」前往美國西海岸球隊，理由竟然與家鄉希臘有關。
「我們表現很爛」 字母哥說重話開嗆球隊
公鹿隊本季表現令人大失所望，在賽季結束後的訪談中，字母哥對球隊現狀表現得極度沮喪。他直言不諱地說：「我們表現得非常糟糕。這是除了我新秀賽季以來，拿過最少的勝場，這是我們近年來距離爭冠目標最遙遠的一次。」
當被問及下個賽季是否會續留密爾瓦基時，他的回答耐人尋味：「我去年沒想到會陷入這種處境，所以我也不知道明年會在哪裡。如果一切順利，且公鹿也希望我留下來，那為什麼不呢？但如果他們不想要我了，那也沒關係。」
交易流言四起！下家鎖定東岸 原因竟是「距離」
關於字母哥的下一站，知名球評西蒙斯在他自己的Podcast節目中提到，他聽聞字母哥對於未來的落腳處已經有明確的偏好。西蒙斯指出：「我聽說他不想去西岸，這直接排除了拓荒者或其他西岸強權的可能性。」
據悉，字母哥考量交易地點的一大關鍵因素，竟然是「與家鄉希臘的距離」。這也讓位於美國東岸的球隊在爭奪戰中取得領先優勢。西蒙斯點名了幾支極具競爭力的東岸潛在下家，包括費城76人、紐約尼克、布魯克林籃網，甚至連夏洛特黃蜂都在討論名單中。
本季字母哥受到傷病困擾、球隊內鬥等多重難題，無法發揮全力挽救公鹿低迷的戰績，但他依舊是交易市場上最令人垂涎的頭號球星。隨著公鹿隊本季以32勝50敗的難堪成績收尾，聯盟各隊早已磨刀霍霍，準備在休賽季開出優渥籌碼。
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公鹿隊本季表現令人大失所望，在賽季結束後的訪談中，字母哥對球隊現狀表現得極度沮喪。他直言不諱地說：「我們表現得非常糟糕。這是除了我新秀賽季以來，拿過最少的勝場，這是我們近年來距離爭冠目標最遙遠的一次。」
當被問及下個賽季是否會續留密爾瓦基時，他的回答耐人尋味：「我去年沒想到會陷入這種處境，所以我也不知道明年會在哪裡。如果一切順利，且公鹿也希望我留下來，那為什麼不呢？但如果他們不想要我了，那也沒關係。」
交易流言四起！下家鎖定東岸 原因竟是「距離」
關於字母哥的下一站，知名球評西蒙斯在他自己的Podcast節目中提到，他聽聞字母哥對於未來的落腳處已經有明確的偏好。西蒙斯指出：「我聽說他不想去西岸，這直接排除了拓荒者或其他西岸強權的可能性。」
據悉，字母哥考量交易地點的一大關鍵因素，竟然是「與家鄉希臘的距離」。這也讓位於美國東岸的球隊在爭奪戰中取得領先優勢。西蒙斯點名了幾支極具競爭力的東岸潛在下家，包括費城76人、紐約尼克、布魯克林籃網，甚至連夏洛特黃蜂都在討論名單中。
本季字母哥受到傷病困擾、球隊內鬥等多重難題，無法發揮全力挽救公鹿低迷的戰績，但他依舊是交易市場上最令人垂涎的頭號球星。隨著公鹿隊本季以32勝50敗的難堪成績收尾，聯盟各隊早已磨刀霍霍，準備在休賽季開出優渥籌碼。