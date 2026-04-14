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洛杉磯道奇上週對戰德州遊騎兵系列賽，原本應在領先時上場關門的6900萬美金身價終結者迪亞茲（Edwin Diaz）意外缺席，立刻引發外界對於他健康狀況的疑慮。面對排山倒海的傳聞，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）親自出面闢謠，強調目前對迪亞茲（Edwin Diaz）的使用採取「每日觀察」制度，純粹是為了調整球速，而非受傷。根據大聯盟資深記者哈里斯（Jack Harris）在X（前身為Twitter）上的報導，羅伯茲表示道奇球團對於迪亞茲的投球工作量會採取較為謹慎的態度。雖然迪亞茲目前開季前6場出賽的四縫線速球平均僅95.8英哩，低於2025年的97.2英哩，但他澄清：「我們目前的擔憂程度很低，這絕對不是要進傷兵名單（IL）的情況。」回顧週日的比賽，道奇在九局握有3分領先，卻未見這位頂級守護神登板，引發球迷議論紛紛。事實上，道奇本季對牛棚保護極佳，除了迪亞茲曾在3月27至28日連續出賽外，隊上後援投手只要單場投球數超過20球，通常都會獲得一到兩天的休息。對迪亞茲（Edwin Diaz）而言，週日正是預定好的休息日，目的是幫助他找回因2023年重傷後尚未完全恢復的球速。對於外界猜測，迪亞茲（Edwin Diaz）接受《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）訪問時坦承，雖然球速尚未回到巔峰，但身體並無任何不適。目前道奇以11勝3敗的戰績高居分區第一，這讓制服組有足夠的餘裕等待迪亞茲重拾球速，只要「最強終結者」完全回歸，道奇戰力將更趨完整。