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▲KKBOX宣布SUPER JUNIOR成員東海將作為演出嘉賓來台。（圖／翻攝自IG@kkbox_tw）

東海再度來台演出 粉絲敲碗成功

▲東海3月才剛來高雄參加櫻花季演出。（圖／讀者提供）

LNGSHOT首度來台 叛逆形象翻轉吸關注

▲由韓國傳奇嘻哈歌手朴宰範（中）親手打造的團體LNGSHOT，剛出道沒多久就已經累積超高聲量。（圖／翻攝自LNGSHOT IG@lngshot4sho）

卡司豪華曝光 TWICE來不來還有變數

▲TWICE官方特別轉發KKBOX的貼文，粉絲都覺得她們會來。（圖／IG@twicetagram）

KKBOX風雲榜門票怎麼拿？

▲第21屆KKBOX風雲榜演唱會系列活動將於4月15日起，分兩階段方式取得票券，一是購買未來禮包裡面有票券，二是抽獎活動。（圖／KKBOX提供）

📌第21屆《KKBOX風雲榜》資訊如下

華語樂壇年度盛事第21屆《KKBOX風雲榜》將於6月13日在台北小巨蛋登場，主辦單位今（14）日再度公布最新卡司，其中最大亮點之一，就是韓國天團SUPER JUNIOR成員東海確定加入演出行列，讓粉絲直呼：「又可以見到東海歐巴」、「東海又來台灣走灶咖」此外由朴宰範打造的新生代男團LNGSHOT也將來台演出，話題再度升溫。此外，第二波名單的釋出，也讓不少期待TWICE參與盛會的粉絲重燃希望。繼今年2月才來台開唱、3月又登高雄櫻花季後，東海火速再度宣布將登上台北舞台，此次更以「風雲大使」身分參與KKBOX風雲榜演出，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。對台灣ELF（粉絲名）來說，東海近年頻繁訪台，不僅展現對台灣市場的重視，也讓不少粉絲笑稱「根本半個台灣人」。這次卡司公布後，東海也成為少數韓星代表之一，延續KKBOX風雲榜歷年跨國合作的特色，為整體演出增添更多國際元素。除了東海外，本次另一大話題焦點就是LNGSHOT，這組由Jay Park創立的公司MORE VISION打造的男團，團名取自「LONG SHOT」，象徵挑戰極限與逆轉勝的精神。出道前曾因一張「比中指」照片引發爭議，一度被貼上叛逆標籤，但隨著音樂作品釋出，形象逐漸翻轉。LNGSHOT在2025年以〈Saucin’〉亮相，2026年推出出道EP《SHOT CALLERS》，主打歌〈Moonwalkin’〉展現強烈舞台魅力，加上全員參與創作，被視為「製作型偶像」，在韓國市場迅速累積關注度。團內最受矚目的成員LOUIS年僅16歲，擁有韓法混血背景與186公分身高，加上精通多國語言，還未正式出道就已吸引大量粉絲關注。他在〈Moonwalkin’〉中的嗓音表現，更被外界形容神似Justin Bieber，因此被封為「韓國小賈斯汀」。本屆風雲榜共邀請19組藝人登台，包括盧廣仲、韋禮安、曾沛慈、白安、畢書盡、告五人、宇宙人、Ozone、U:NUS、周湯豪、葛仲珊、吳建豪、陳華等人，還有日本創作新人Ayumu Imazu，以及韓國女團QWER，整體陣容橫跨華語、日韓市場。至於先前粉絲高度關注的TWICE，因官方IG曾轉發入圍貼文，引發來台猜測，如今名單正式揭曉後雖然不在演出卡司之中，不過第二波演出名單公布，讓不少ONCE（粉絲名）直呼還有希望。至於《KKBOX風雲榜》的門票要如何取得，官方表示，他們將在4月15日中午12:00於官網開賣「未來禮包」，購買即贈1張門票，而每組售價是3999元。內容物包含銀色時空手提袋、幸運盲盒籤筒玻璃杯、炫光紀念貼紙組、空氣威NFC吊飾以及KKBOX 365天個人年方案。每人最多限購2組，數量有限，售完為止。第二波索票方式則是透過在指定時間內（4月22日至5月12日）完成「未來任務」就能抽雙人門票。任務內容包含歌曲點播、解鎖指定歌單等。而《KKBOX風雲榜》演出時間訂在6月13日晚間6點，屆時也會透過KKBOX官方YouTube、Facebook，以及TVBS、ETtoday、LINETODAY、中華電信MOD、中華電信HamiVideo等電視及網路平台進行直播，歡迎大家共襄盛舉。★演出時間：2026/6/13 18:00★演出地點：台北小巨蛋★索票方式第一種：購買未來禮包（2026/4/15 12:00 官網開賣）限量「未來禮包售價3999元」，買就送風雲榜演唱會門票1張（特A／特B區隨機），系統將優先配發特A區門票，贈完即止。等於越早購買座位越前面。第二種：完成未來任務（2026/4/22-5/12 開放挑戰）詳細任務內容尚未曝光，預計包含歌曲點播、解鎖指定歌單等，須留意官網資訊。★直播平台網路：KKBOX官方YouTube、KKBOX官方Facebook，ETtoday、LINETODAY電視：TVBS、中華電信MOD、中華電信HamiVideo