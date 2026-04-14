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由口袋國會舉行的「第十一屆第四會期國會評鑑」於今（14）日舉辦結果發布記者會，共有26 位立法委員獲獎，其中林月琴、徐巧芯、郭昱晴、王正旭、邱鎮軍、張雅玲等6位被評選為全院特優委員。口袋國會協會理事長、國立中正大學政治學系教授莊文忠指出，本屆共有6 位立委被評選為「全院特優」，其中林月琴、徐巧芯、郭昱晴獲得五星的優異成績；委員會也有林月琴、劉建國等立委獲得六星最高評價，顯示這幾位委員，在提案、發言與法案推動等多方面表現出色。此外，本次有10 位立委同時獲得全院與委員會獎項，展現他們在不同層面的問政實力與專業深度，「雙料立委」包括：吳沛憶、林月琴、林思銘、許宇甄、郭昱晴、葉元之、劉建國、羅廷瑋、廖偉翔、王正旭等人。口袋國會指出，全院的評鑑結果由六大指標構成，包括：法律全文主提案量、法律全文主提案通過量、法律部分條文修正提案量、法律部分條文修正通過量、所屬委員會口頭發言比例及跨委員會發言總量，透過量化數據進行分析排名，表現前10名的立委給予星等，四星級以上則為「特優委員」，三星級則是「優良委員」。