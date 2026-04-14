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運動部於去年9月9日正式掛牌成立，並由2屆奧運金牌得主李洋出任首任部長，不過該部會甫設立不久，便面臨高層人事震盪，近來傳出政務次長鄭世忠請辭消息，而身為部長的李洋坦言自己是「看新聞才得知」，引發朝野質疑內部溝通出現嚴重斷層。對此，前立委林濁水也大嘆，政府組織過度擴張，「疊床架屋」之下，運作效率反而大受傷害。林濁水以「體育部？」為題指出，全球設立「體育部」的國家屈指可數，甚至多數體育強國也未設此類部會。他舉例，奧運獎牌排名前15名的國家中，沒有一個設置體育部，就連採取「舉國體制」的中國，也僅設有體育總局，然而中華民國偏偏獨立無二。除了體育部，林濁水也延伸批評其他政府架構，他指出，許多海洋實力強大的國家並未設立專責海洋部會，反觀台灣海域規模有限，卻設有相關部門；此外，世界多數國家採三權分立，但中華民國因設有考試院與監察院，衍生出銓敘、考選、保訓等機構，導致部長級的官員就直逼百人，比正常國家多了3倍以上。林濁水質疑，然而，不幸的是，國民黨首開先河，民進黨發揚光大，大家樂此不疲，真是悲哀。他反問：「國家、政府能力有因此增加？相反，疊床架屋結果運作效率反而大受傷害」。