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市場情緒仍轉趨樂觀，對美伊有望達成協議的預期升溫下，美國股市週一全數走高，帶動台北股市今（14）日開盤上漲126.8點、來到35584.09點，在權王台積電創新高的帶動下，指數站上36000點，最高來到36322.71點，再創新高，午盤上漲804.3點或2.27%，來到36261.59點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到353.07點，最高一度來到359.65點，同創新高點，不過午盤漲幅收斂，上漲4.15點或1.18%，來到356.38點。今日午盤成交量排行榜前五名為：友達、群創、台玻、旺宏、南亞；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、南亞科、華通、台玻。今日台股大漲大功臣之一就是權值股，權王台積電跳空開高，開盤上漲25元、來到2015元，盤中最高來到2050元新天價，市值來到新台幣53.03兆元，午盤上漲55元或2.76%，來到2045元；台積電3月營收衝上新台幣4151.92億元，月增30.7%、年增45.19%，累計第一季營收年增35.13%，營收獲利大躍進。權值二哥台達電也同步寫下新天價，盤中來到1820元，雖然隨後漲幅收斂，午盤上漲15元或0.86%，來到1755元。台積電創下新天價，資金也先行卡位「積友友們」，設備族群一片紅通通，台灣精材、穎漢、高僑、易發、港建*、博磊、日揚攻上漲停板，世禾上漲逾9%，盟立、東研信超、揚博、科嶠上漲逾7%，和椿上漲逾6%。PCB概念股也同步走高，榮科、新復興、金居、德宏、聯茂、精成科攻上漲停板，金像電上漲逾9%，台玻、台光電上漲逾7%。