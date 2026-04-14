我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東在劇中靠尪仔標獲得火尖槍與神龍太子對決。（圖／Netflix）

柯震東主演的《乩身》上線以來受到許多觀眾喜愛，今（14）日官方釋出特效設計的花絮，特效總監郭憲聰透露，一般劇情片特效鏡頭大概是1、200顆，特效片約500顆，但《乩身》8集的特效鏡頭加起來有3200顆，等於每一集就是一部特效片。其中王柏傑最後附身在柯震東身上，實際上是在攝影棚完成，只見王柏傑扛著一根很像燈管的東西，在鏡頭前認真演出，非常考驗演技。《乩身》從前期開發到完成費時7年，雖然耗時，但成績相當不錯，郭憲聰也特別點名最喜歡的一顆鏡頭，是三太子完全附身韓杰的登場畫面：「他帶著全副武裝的武器，游刃有餘的感覺，那一顆鏡頭我覺得是很好看的。」在場景設計上，劇中關鍵場域「東風市場」同樣透過特效再造，郭憲聰指出：「東風市場外觀的製作比較特別，劇組是先完成實景拍攝，再將東風市場『種』進數位環境中。」柯震東對此大讚：「東風市場後期弄的外牆等等，我覺得都很棒、都很有那個氛圍，有一種寫實中帶一點不寫實的感覺，我覺得很酷！」此外，當反派勢力「六梵」降臨人間時，劇中更出現大量大場面，例如整座城市被邪惡勢力籠罩的畫面，郭憲聰表示，像這種鏡頭的高度，空拍機上不去，因此多數鏡頭皆以全CG打造城市場景，展現壯闊視覺規模。花絮中也揭開開場柯震東掉入地獄場景的製作細節，郭憲聰分享：「地獄場景基本上以全CG（電腦繪圖）或CG換景完成，並結合虛擬攝影棚技術。演員身上的光就是地獄的火光，後製再加入火星、灰燼、熱擾動與煙霧等元素，層層堆疊畫面細節，營造更真實的沉浸感。」導演管偉傑強調：「《乩身》的特效不是附加，而是一個『演員』，在首場韓杰對上兩個女鬼的奇幻打鬥戲中，甚至讓角色身上的氣焰隨情緒變化，特效本身就要有戲。」飾演邪派教主陳七殺的陳以文也分享：「在拍攝過程中，許多妖魔角色其實尚未完成，這些不同的魔，是我們在溝通的時候知道那是將來會用特效做出來的，增加了很多想像，對台灣拍這樣一個現代神話來說，是一個極大的挑戰。」而在眾多法器設計中，韓杰的大絕招「九龍神火罩」尤為關鍵，郭憲聰透露：「該特效是召喚九條龍包圍敵人，視覺張力十足。」柯震東也直言：「九龍神火罩一定是最猛的。」《乩身》全劇共8集現已於Netflix熱播中。