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洛杉磯道奇本季目標直指世界大賽3連霸，然而陣中星光熠熠的先發輪值卻出現裂痕。在13日輸給德州遊騎兵後，道奇戰績來到11勝4敗，令人擔憂的是，這4敗中竟有2場是日籍強投佐佐木朗希先發，其極度不穩的表現已讓他在輪值中的地位岌岌可危，賽揚左投史奈爾（Blake Snell）即將傷癒歸隊，屆時佐佐木朗希恐被踢出輪值。《紐約郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）更狠批，佐佐木朗希目前是道奇先發群中最弱的一環，遲遲未見進步。這是佐佐木朗希加盟道奇後的第2個賽季，但他似乎仍處於陣痛期，始終無法投出優質先發。昨日對陣遊騎兵，他僅投4局就挨了5支安打包含1轟，最致命的是送出5次保送。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後語帶保留地表示：「他唯一的優點是沒讓傷害擴大，他退場時我們還處在有機會贏球的位置。」事實上，佐佐木朗希4局就耗費94球，效率遠不如對手迪格隆（Jacob deGrom）的6局93球。由於佐佐木朗希早早退場，道奇當天被迫動用包含恩里克斯（Edgardo Henriquez）在內的4名後援投手。對此，朗希自責地說：「我這3場先發分別只投4局、5局、4局，局數真的太短了，我不應該給牛棚增加這種負擔。」本季他13局投球中平均每局耗費20.15球，過高的用球數讓他難以成為穩定的先發戰力。更讓佐佐木朗希壓力山大的是，因肩傷缺陣的賽揚強投史奈爾復出腳步已近。史奈爾上週順利完成15球的實戰投球，面對艾德曼（Tommy Edman）等強打者表現優異。史奈爾興奮表示：「我終於能上場投球並確認狀態，我非常期待回到場上。」有趣的是，史奈爾近日在Twitch直播時，面對網友酸言「快點滾出傷兵名單」，忍不住飆髒話反擊，直言沒人能控制身體狀態，這番火爆發言也引發網路熱議。這位賽揚左投歸隊在即，若佐佐木朗希無法找回他在去年季後賽的身手，先發位置恐將面臨調整。