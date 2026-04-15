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▲澎恰恰（如圖）的電影夢，讓他的人生跌了大跤，現在努力賺錢還債。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

資深藝人澎恰恰今（15）日過70歲生日，他特別在今天發文，回首過去幾年讓他人生大轉折的電影夢。曾因執著於投拍電影失利，導致在2020年宣告破產、負債高達2.4億元，澎恰恰以過來人身分，自嘲當年就是個憨人，沒聽前輩勸說，資金沒到位就拍了電影，並語重心長地向追夢的年輕人喊話：「千萬別做超過自己能負荷的！」澎恰恰在臉書上引用《鐵獅玉玲瓏》的經典台詞：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，直言這句話完全是在說當時的自己。他回憶當年一心想拍電影，前輩方芳曾嚴肅告誡他：「恰恰，你想拍電影，切記資金一定要到位！」但當時的他根本聽不進去，前置作業不夠精準就衝動行事，最終造成沉重的惡果。他感嘆，電影夢雖然美，但沒有百分之百的把握是不行的。這門課讓他付出了極大的代價，現在70歲了，他希望把這份慘痛經驗分享出來，讓懷抱電影夢的人能引以為戒，「夢想，曾經有過就行，有多少能力做多少事。」回顧澎恰恰的債務事件，自2020年爆出負債2.4億驚動演藝圈，雖曾有金主林秉文於2021年出面協助處理約1.6億元的債務，但剩下的缺口仍需靠他清償。現在的澎恰恰不再執著於大銀幕，而是頻繁出現在中國大陸的抖音直播間。為了盡快還債，他變身為超級業務員，在直播中努力賣地瓜、賣雞蛋。雖然已到古稀之年，他仍致力於履行還款承諾。澎恰恰的生日自白，也引來不少網友留言支持，佩服他勇敢面對錯誤，紛紛留言祝福他生日快樂，以及早日無債一身輕，「澎哥生日快樂事事順心」、「你拍的鐵獅電影我都看」、「澎拔拔很棒了，加油」、「澎哥，辛苦你了」。