我是廣告 請繼續往下閱讀

醞釀中的第二輪會晤

核武僵局：5年 vs. 20年的停產期

封鎖與協議的可能性

為什麼川普轉向海上封鎖？

美國與伊朗上週在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行馬拉松式談判，但最終仍以破局收場。不過川普政府內部正計劃在21日停火協議到期前，與伊朗官員舉行第二次會談。儘管美軍已對伊朗港口進行封鎖，但川普宣稱，伊朗「非常渴望達成協議」。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管美國與伊朗歷經長時間談判卻未能取得突破，但美國與區域官員13日表示，這並不代表談判已經終結。據知情人士透露，如果美國總統川普（Donald Trump）認為德黑蘭準備接受其要求，他仍對近期恢復面對面談判持開放態度。一名知情人士向CNN表示，川普政府內部正討論在4月21日停火期限前，與伊朗官員舉行第二次面對面會談的細節，但目前尚不確定會談能否實現。該名人士消息人士形容目前的討論仍屬初步階段，官員們正密切觀察未來幾天的談判進度，並物色潛在的時間與地點。「如果事情朝那個方向發展，我們需要準備好迅速行動。」儘管美國已於13日上午對伊朗港口實施海上封鎖，但德黑蘭在多項要求上仍表現出強硬立場。雙方均提議暫停伊朗的濃縮鈾活動，但在「停產時限」上無法達成共識。據悉，美方要求暫停20年，而伊朗回應僅願意暫停5年，遭美方拒絕。伊朗認為自己對荷姆茲海峽的實質控制是巨大的談判籌碼；而川普與副總統范斯（JD Vance）則認為，伊朗經過數週戰火已嚴重削弱，接受美方所有要求才是明智之舉。封鎖行動也為局勢增添新的不確定性，例如美國願意動用多大軍事力執行封鎖，以及伊朗未來幾天與幾週將如何回應，目前仍不明朗。知情人士指出，美方官員仍希望能找到外交解方。若未來幾天談判有所進展，美伊雙方也可能延長停火期限，以爭取更多時間。一名美國官員表示：「美國與伊朗之間仍持續接觸，並正朝達成協議邁進。」消息人士透露，可能還會有新一輪談判，而土耳其正試圖在雙方之間彌合分歧。上週六在伊斯蘭馬巴德進行的21小時會談，是數週來談判的成果，期間除巴基斯坦外，土耳其、埃及與阿曼等國也扮演調解角色。消息人士指出，在確定於伊斯蘭馬巴德舉行前，日內瓦、維也納與伊斯坦堡等地都曾被列為候選地點，而未來新一輪談判地點仍可能落在日內瓦或伊斯蘭馬巴德。知情人士表示，儘管上週六會談時間超出預期，但美方官員認為，單次會談本就難以達成最終協議，該場會談只是兩週停火期間多輪談判之一。消息人士指出，川普及其多位核心顧問都希望停火能成功，並透過外交方式解決衝突。許多政府官員也不願戰事重啟，並坦言美國民眾對戰爭的不耐正在升高。川普週一宣稱，伊朗當局在當天上午曾致電美方，表示他們「非常渴望達成協議」。 范斯向福斯新聞表示，球在伊朗手上：「他們確實朝我們的方向跨出了一步，但跨得不夠遠。我認為這裡確實存在達成一份『宏大協議（Grand Deal）』的空間。」白宮官員強調，美方的底線包括：伊朗結束所有濃縮鈾活動、拆除在6月轟炸中受損的核心核設施，以及交出隱藏在地下、超過400公斤的高度濃縮鈾。美國海上封鎖顯示，重新開放荷姆茲海峽已迅速成為戰爭的核心目標。隨著美方逐漸認識到伊朗願意且有能力承受長期攻擊，以維持對該水道的控制，封鎖成為關鍵手段。但這也對美國海軍構成新挑戰，必須面對伊朗快艇、無人機與水雷的不對稱威脅。能源分析師認為，相較於地面入侵或持續轟炸，封鎖可能是川普目前風險較低、成功機率較高的選項。歐亞集團（Eurasia Group）分析師指出，伊朗政權可能至少能撐過3至4週的經濟壓力，才會感受到顯著衝擊。但封鎖也帶來不確定性，將考驗白宮應對更高油價的能力。伊朗石油出口中斷，將進一步惡化全球能源供應緊張局勢，並推高本已昂貴的美國汽油價格。