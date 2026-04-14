2026白沙屯媽祖進香起駕，免費的媽祖貼圖快下載！本周免費貼圖更新，LINE表示，官方貼圖小舖今（14）日一口氣上架5組全新貼圖，海委會推出應景的母親節貼圖，資生堂也有媽祖貼圖，只限前10萬名好友下載；《NOWNEWS今日新聞》另外找出架上沒有的隱藏版，最推薦獨角龍豆豆的Q版媽祖貼圖，集結「早安、晚安、謝謝」不只可愛還很實用。合計共19組貼圖全部不用錢，趕緊打包帶走。
🟡「免費貼圖小舖」4月14日最新上架
📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍資生堂碧麗妃 | 點亮好運！美力女神日常篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍快樂鳥威爾的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/28
使用效期：90天
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📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
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📍益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/01
使用效期：180天
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📍慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/10
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 依哞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
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📍跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
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📍南國國際生活節 來一場半島夢遊！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
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📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理
📍LINE購物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
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📍LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
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📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
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📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
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📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
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取得條件：加入好友，限前10萬名
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下載期限：2026/05/13
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下載期限：2026/04/24
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下載期限：2026/04/24
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下載期限：2026/04/30
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下載期限：2026/04/16
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下載期限：2026/05/06
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下載期限：2026/04/23
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下載期限：2026/04/23
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下載期限：2026/04/16
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下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
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下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
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