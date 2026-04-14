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市場情緒仍轉趨樂觀，對美伊有望達成協議的預期升溫下，美國股市週一全數走高，帶動台北股市今（14）日開盤上漲126.8點、來到35584.09點，在權王台積電創新高的帶動下，指數站上36000點，最高來到36341.44點，再創新高，終場上漲838.83點或2.37%，收在36296.12點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到353.07點，最高一度來到359.65點，同創新高點，不過午盤漲幅收斂，終場上漲3.77點或1.07%，收在356點，成交量為2696.37億元。今日台股大漲大功臣之一就是權值股，權王台積電跳空開高，開盤上漲25元、來到2015元，終場上漲65元或3.27%，收在歷史新天價2055元，市值來到新台幣53.16兆元，挹注大盤指數就有508點；權值二哥台達電也同步寫下新天價，盤中來到1820元，雖然隨後漲幅收斂，終場上漲10元或0.57%，收在1750元，挹注大盤指數就有7點。台積電創下新天價，資金也先行卡位「積友友們」，設備族群一片紅通通，台灣精材、穎漢、高僑、易發、港建*、博磊、日揚攻上漲停板，世禾上漲逾9%，盟立、科嶠上漲逾7%，和椿、東研信超、揚博上漲逾6%。PCB概念股也同步走高，榮科、金居、德宏、聯茂、精成科、台表科攻上漲停板，金像電上漲9%，台光電上漲逾8%，台玻、毅嘉、台燿上漲逾7%。