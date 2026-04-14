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洛杉磯道奇今（14）日主場對陣紐約大都會隊迎來系列賽首戰，大谷翔平擔任先發第1棒，雖然全場4打數無安打，但首打席就因觸身球上壘，將日籍球員最長「連續上壘紀錄」推進至47場。道奇終場在大谷首局跑回致勝分、帕赫斯（Andy Pages）3分砲以及先發左腕羅布萊斯基（Justin Wrobleski）8局無失分的熱投領軍下的加持下，以4：0完封大都會，本季至今仍未嘗連敗滋味。1局下半，大谷翔平首度站上打擊區，面對大都會198公分左投彼得森（David Peterson）。在兩好球落後的情況下，彼得森一記時速94英哩（約151公里）的伸卡球直接失控，重擊大谷的右肩胛骨附近。遭到重擊的大谷罕見地在全場觀眾面前發出叫聲，表情因劇痛而極度扭曲。現場5萬名球迷瞬間爆發漫天噓聲，抗議對手砸傷自家球星。所幸大谷隨即跑向一壘，隨後並靠著捕手史密斯（Will Smith）的適時安打跑回全場第1分，同時也是本場比賽的致勝分。除了首局挨砸，大谷在6局下半的第4打席再度遭遇險境。大都會捕手阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）在一次選球後突然發動一壘牽制，球路竟直衝大谷的頭部而去，大谷驚險閃過後只能露出苦笑。阿爾瓦雷斯隨即也拍拍大谷的肩膀致歉，緩解了場上緊繃的氣氛。大谷今日雖未能挑戰連續3場首打席開轟的壯舉，但他目前連續47場上壘的紀錄，已經追平道奇名將塞伊（Ron Cey），並列「洛杉磯時期」隊史第2長，全隊史總計第4長，距離隊史第1的58場紀錄更進一步。道奇今日贏球的另一功臣是25歲小將羅布萊斯基，他主投8局僅被敲出2支安打，沒有任何保送完美封鎖大都會打線，收下本季第2勝。進攻端則由外野手帕赫斯（Andy Pages）在3局下半補上一發左外野標竿旁的3分砲，一舉將比分擴大至4：0奠定勝基。目前道奇隊開季至今17場比賽還沒嚐過連敗滋味，戰績持續穩居聯盟領先。明日道奇將派出日籍王牌山本由伸先發上陣，力拚本季第3勝。