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美伊戰爭使得石化原料供應不穩，相關報價上升，台化3月營收達337.29億元，年增21.6%，為2022年6月以來新高，而外資近日也大舉買超台化逾5萬張，台化今（14）日開高走高，盤中一度觸及漲停，來到54.9元，隨後回落，截至午盤漲逾9%，創波段新高。台化今日開盤不斷走高，午盤股價來到54.5，漲幅超過9%，成交量也爆出10萬張大量，成為焦點個股。台化第一季合併營收達817億4,981萬元，較去年同期增加28.4億元，年增3.6%。在售量方面因PX及SM加工效益改善，增加開動率；售價部分則受惠原油及石化塑膠產品上漲，PX及PTA第一季平均售價高於去年。不過其餘產品不論是量或價格，大都呈現下滑。台化表示，本季芳香烴產品加工利差逐步改善，因此適時提升產銷量爭取利益，加上3月美伊戰事發生後，原油及石化塑膠產品價格大漲，但庫存成本相對較低，致營業利益明顯提升。展望第二季，因美伊戰爭已經實際破壞波灣地區石化業，原料仍持續供應緊張，且缺料情況預計將延續到年底，台化對第二季營運看法保守，將以確保料源與維持裝置穩定運行為首要目標。台化對第二季營運雖持謹慎保守態度，但多家多家國內券商仍看好台化後市，給予「買進」評等，目標價上看60元，再加上昨日三大法人同步轉買，外資買超5.2萬張、投信買超1797張、自營商買超2674張，合計近5.69萬張，主力也同步買超4.84萬張，買超券商以摩根士丹利、新加坡瑞銀、美商高盛為主。