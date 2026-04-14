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▲2006~09年間王建民在紐約洋基時間所投出的伸卡球，一直是台灣球迷「夢幻黃金時期」最寶貴的回憶。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2023年世界棒球經典賽的冠軍戰，大谷翔平對楚奧特（Mike Trout）投出再見三振之後，橫掃球（sweeper）這顆新生球種受注目的程度大增，鄧愷威從舊金山巨人到休士頓太空人，橫掃球更是讓人印象深刻，2026年球季，台灣左投王彥程從日職樂天金鷲轉戰韓職韓華鷹，這顆球種更是引起廣泛注意，連39歲左投柳賢振都因此觸發靈感，到底橫掃球有什麼魅力？橫掃球在2023年起才正式從大聯盟的官方進階分析系統Statcast中脫離滑球，獨立成項。但在此之前，其實早就有少數投手擅長這種大幅橫向位移的球路，日籍強投達比修有就是其中一人。橫掃球自然是滑球的變種球路，相較於傳統滑球少了相當多的垂直位移（少到幾乎沒有），換來的是驚人的橫向位移，好的橫掃球甚至會對打者造成球路上升的效果，很容易製造揮空。鄧愷威在2024年上大聯盟之後，橫掃球的威力就讓人印象深刻，今年轉戰太空人，或許是因為投球機制微調效果不錯，再加上控球明顯修正，開季以來後援登板6次，8.1局投球中只投出2次四壞球，總共投131顆球中，橫掃球出手46次，使用比例達35.1%，RV/100（Run Value為單一球種所造成的減少失分效果，RV/100為平均每100顆球的Run Value）6.7高居大聯盟第一。即使是不限球種，鄧愷威橫掃球的RV/100值亦排名在大聯盟第5（第一為雙城隊Joe Ryan的曲球，RV/100為7.8）。▲鄧愷威橫掃球的RV/100值亦排名在大聯盟第5（第一為雙城隊Joe Ryan的曲球，RV/100為7.8）。（圖／路透／達志影像）鄧愷威本季的橫掃球使用比例在所有球種中排名第一，但嚴格來說這並不是他絕對的武器，今年他增加伸卡球使用比例來到19.8%，連同四縫線速球，速球系使用比例超過50%，整體來說，對於橫掃球的依賴度反而不如去年，更加重視均衡感。中職能有效運用橫掃球的很少，台鋼雄鷹美籍投手艾速特（Eric Stout）是其中的代表，過去他以「艾士特」之名效力中信兄弟時，曾將這顆球路傳授給年輕左投張祖恩，此外就是剛退休、接下樂天桃猿二軍投手教練的黃偉晟，他也肩負傳授年輕投手橫掃球的任務。王彥程是近期另一位與橫掃球有關連的投手，但他至今為韓華鷹先發登板3次，這顆球種的使用比例大約只有6%出頭，只能說是武器庫中的武器之一。那麼橫掃球會是那種類似20年前伸卡球的「革命性球種」嗎？2006~09年間王建民在紐約洋基時間所投出的伸卡球，一直是台灣球迷「夢幻黃金時期」最寶貴的回憶，但不只是在台灣，當時在整個大聯盟也是討論度極高，甚至為棒球後續發展帶來極大影響。無論是「二縫線速球」還是「伸卡球」在當時都不是新東西，但王建民卻能以「幾乎只投一種球路」的型態成為洋基王牌投手，卻是前所未見的事。在王建民之後，「投直球就投二縫線速球而不太投四縫線速球」的投手越來越多，像是洋基隊Tim Hill、藍鳥隊Tyler Rogers，以及紅雀隊美籍韓裔投手Riley O’Brien，本季伸卡球使用比例就分別高達84.4%、73.6%與61%，今年全大聯盟伸卡球使用比例超過50%的投手多達20人。2026年有效運用橫掃球的50位大聯盟投手中，使用比例超過5成的僅道奇隊Blake Treinen（62.7%）與紅人隊Connor Phillips（56.2%）。由王建民所帶動的伸卡球風潮基本上可以算是大聯盟，甚至是世界棒球的「革命」，橫掃球是否能帶來這種效果可能還要再觀察。但這種大幅水平位移加上升效果球種的普遍運用，確實讓頂級的棒球比賽，變得更豐富、更好看。