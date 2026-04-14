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開打時間： 2026 年4月15日（週三）上午10:00（台灣時間）





2026 年4月15日（週三）上午10:00（台灣時間） 比賽地點： 鳳凰城太陽主場（Mortgage Matchup Center）





西區附加賽(1)： 太陽（第 7）VS 拓荒者（第 8） —— 勝者為第 7 種子





西區附加賽(2)： 快艇（第 9）VS 勇士（第 10） —— 敗者直接淘汰





快艇（第 9）VS 勇士（第 10） —— 敗者直接淘汰 西區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第 8 種子





附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第 8 種子 東區附加賽(1)： 76 人（第 7）VS 魔術（第 8）—— 勝者為第 7 種子





76 人（第 7）VS 魔術（第 8）—— 勝者為第 7 種子 東區附加賽(2)： 黃蜂（第 9）VS 熱火（第 10） —— 敗者直接淘汰





黃蜂（第 9）VS 熱火（第 10） —— 敗者直接淘汰 東區附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第 8 種子





▲太陽隊本季徹底年輕化，在布克（Devin Booker）的穩定輸出下，進攻效率始終維持在聯盟高位。然而，這支換血後的太陽在關鍵時刻的執行力仍是隱憂，在一場定生死的關鍵戰役能否有正常的發揮，將決定他們本季能走多遠。（圖／美聯社／達志影像）

▲拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija），他在本季繳出24.2分、6.9籃板、6.7助攻的全明星等級數據，讓這支球隊變得極難應付。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林（Jalen Green）本季在太陽隊迎來了職業生涯的蛻變，轉型成為第二得分手。過去效力於火箭隊時期，他雖然擁有驚人的體能天賦，但在季後賽的高壓場景下，其進攻選擇與穩定性常令人詬病，被貼上「無法在關鍵戰場證明自己」的標籤。（圖／美聯社／達志影像）

▲拓荒者主力中鋒克林根（Donovan Clingan）在籃下的恐怖威懾力是拓荒者整季防守的底氣。這位長人不僅具備極佳的護框直覺，在面對太陽極具侵略性的切入體系時，克林根能否成功封鎖太陽的禁區得分，將是拓荒者在這場比賽力拼突圍的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

西區新勢力的上位之戰： 不同於過往由老牌球星主導，這場對決象徵著西區勢力的重新洗牌。太陽隊在經歷換血後，雖然陣容更具活力與運動能力，但這批核心成員與拓荒者的年輕軍團一樣，大多缺乏在單場生死賽中領軍的經驗。這場比賽將是一場純粹的「天賦碰撞」，看哪一方的年輕核心能率先克服緊張感，在沙漠之城證明自己已具備扛起球隊的未來。



對戰回顧：客場球隊全勝的詭譎定律



回顧本賽季例行賽的三度交鋒，鳳凰城太陽雖以2勝1負略佔上風，但這三場比賽隱含了一個神祕的規律——「客場球隊全勝」。太陽隊前兩次造訪波特蘭時，分別以火力壓制與拉鋸戰奪下勝利；然而，兩隊於二月最後一次在鳳凰城碰頭時，拓荒者卻反客為主，靠著強悍防守將太陽得分壓制在77分，爆冷帶走勝利。這種「主場優勢失靈」的對戰態勢，讓即將在太陽主場開打的生死賽更添變數，究竟是太陽能打破客場魔咒鎖定第七種子，還是拓荒者能延續客場奇襲的傳統？





對戰日期 比分結果 勝隊 2025.11.19 拓荒者 110：127 太陽 鳳凰城太陽 2026.02.04 拓荒者 125：130 太陽 鳳凰城太陽 2026.02.23 太陽 77：92 拓荒者 波特蘭拓荒者

隨著NBA 2025-26 賽季例行賽正式落下帷幕，西區附加賽最受矚目的火藥味對決即將引爆。西區排名第7的鳳凰城太陽將坐鎮主場，迎接排名第8的波特蘭拓荒者強力挑戰。這場「贏者即鎖定第七種子」的頂尖對決，不僅是為了爭取提早晉級季後賽的門票，更是兩支進攻火力全開的球隊，在沙漠之城展開的一場生存較量。太陽隊本季在布克（Devin Booker）的帶領下，進攻效率始終維持在聯盟高位。球隊在補強了禁區深度後，攻守平衡更趨完整。太陽隊在主場的勝率頗高，且布克在關鍵賽事的得分爆發力一直是對手的噩夢。不過，太陽的隱憂在於防守端在面對高強度擋拆時偶有失守，且先發陣容若陷入犯規麻煩，替補戰力的穩定性將面臨考驗。拓荒者隊在賽季尾聲展現了驚人的衝刺能力，特別是陣中後衛群的火力點極廣，加上本季爆發的前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija），他在本季繳出24.2分、6.9籃板、6.7助攻的全明星等級數據，讓這支球隊變得極難應付。拓荒者擅長利用三分火網拉開空間，若能成功帶動節奏進入對攻大戰，他們有能力在客場掀翻任何強敵。然而，拓荒者的年輕核心能否控制失誤將是成敗關鍵。杰倫·格林本季在太陽隊迎來了職業生涯的蛻變。過去效力於火箭隊時期，他雖然擁有驚人的體能天賦，但在季後賽的高壓場景下，其進攻選擇與穩定性常令人詬病，被貼上「無法在關鍵戰場證明自己」的標籤。然而，本賽季轉戰鳳凰城後，他在布克（Devin Booker）的牽引下轉變為第二得分點。他的切入破壞力可以撕裂防線，成為分擔核心壓力的最佳利刃。這場生死戰將是他洗刷過往名聲、證明自己已具備「季後賽球星」特質的最好機會。身為聯盟新科的內線猛獸，克林根在籃下的恐怖威懾力是拓荒者整季防守的底氣。這位身高7呎2吋的長人不僅具備極佳的護框直覺，更有著超越同齡球員的防守站位。在面對太陽隊極具侵略性的切入體系時，克林根能否成功捍衛禁區，封鎖對手的內線得分，並在進攻籃板爭奪中發揮統治力爭取二次進攻機會，將直接決定拓荒者能否在客場維持足夠的進攻續航力，進而反客為主。科林·格里斯佩 Collin Gillespie (PG)喬丹·古德溫 Jordan Goodwin (PG)賈馬里·布義亞 Jamaree Bouyea (PG)德文·布克 Devin Booker (SG)傑倫·格林 Jalen Green (SG)格雷森·艾倫 Grayson Allen (SG)阿米爾·科菲 Amir Coffey (SG)寇比·布瑞亞 Koby Brea (SG)狄倫·布魯克斯 Dillon Brooks (SF)洛伊斯·歐尼爾 Royce O'Neale (SF)萊恩·鄧恩 Ryan Dunn (SF)海伍德·海史密斯 Haywood Highsmith (SF)奧索·伊戈達羅 Oso Ighodaro (PF)拉希爾·弗萊明 Rasheer Fleming (PF)以賽亞·萊弗斯 Isaiah Livers (PF)馬克·威廉姆斯 Mark Williams (C)卡曼·馬魯阿奇 Khaman Maluach (C)達米安·里拉德 Damian Lillard (PG)朱·哈勒戴 Jrue Holiday (PG)史庫特·亨德森 Scoot Henderson (PG)維克·雷吉奇 Vít Krejčí (PG)謝登·夏普 Shaedon Sharpe (SG)迦勒·樂福 Caleb Love (SG)布萊克·衛斯理 Blake Wesley (SG)克里斯·揚布拉德 Chris Youngblood (SG)德尼·阿夫迪亞 Deni Avdija (SF)馬蒂斯·塞布爾 Matisse Thybulle (SF)克里斯·莫瑞 Kris Murray (SF)西迪·西索科 Sidy Cissoko (SF)傑拉米·格蘭特 Jerami Grant (PF)圖馬尼·卡馬拉 Toumani Camara (PF)傑遜·肯特 Jayson Kent (PF)唐諾文·克林根 Donovan Clingan (C)羅伯特·威廉斯三世 Robert Williams III (C)楊瀚森 Yang Hansen (C)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：